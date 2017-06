Der Blick auf die Regionalliga-Tabelle tut weh - zumindest aus Sicht von Energie Cottbus. Neun Punkte sind es inzwischen auf Spitzenreiter Jena. Am Mittwoch bietet sich die Chance, den Abstand zu verkürzen. Allerdings gehen die Cottbuser stark ersatzgeschwächt in diese Partie. Von Andreas Friebel rbb|24 überträgt die Partie am Mittwoch seit 17.25 Uhr im Livestream

Mit Tim Kruse (Oberschenkelprobleme), Fabio Viteritti (Wadenverletzung), Joshua Putze und Marcel Baude (beide Innenbanddehnung) drohen in dieser Woche gleich vier Leistungsträger auszufallen. Wollitz ist also zum Experimentieren gezwungen. Obwohl es kaum Alternativen gibt. Im ohnehin dünnen Kader fehlen schon seit Monaten die Langzeitverletzten Alexander Meyer, Philipp Knechtel und Jonas Zickert.

Mit reichlich Ironie startete Energie-Trainer Claus Dieter Wollitz in die "Woche der Wahrheit". "Wir gehen davon aus, dass wir mit unserem 30er Kader am Mittwoch mit fünf Toren gewinnen und am Sonntag auch", so der Cottbuser Coach. Der 51-Jährige ist noch etwas angefressen, nach dem mühevollen 1:0-Sieg im Halbfinale des Brandenburg-Pokals bei Optik Rathenow. Zum einen, was die Leistung der eigenen Mannschaft angeht, der er aber zugesteht, "dass sie auch mal einen schlechten Tag haben kann." Zum anderen ärgern ihn die vielen Ausfälle nach dem Einzug in das Pokalfinale.

Doch wirklich viel Zeit Trübsal zu blasen hat Wollitz nicht. Wenn Energie noch einmal ernsthaft Tabellenführer Jena gefährlich werden will, dann in dieser Woche. Auf neun Punkte ist der Abstand inzwischen gewachsen. Allerdings haben die Thüringer auch ein Spiel mehr absolviert. Bei Viktoria Berlin besteht als die Chance, Jena näher zu kommen. "Viktoria hat eine gute Entwicklung genommen. Da wächst ein ernsthafter Kandidat für den Aufstieg heran", so Wollitz. Das bekam seine Mannschaft schon Mitte August beim Hinspiel zu spüren, als sich beide Teams im Stadion der Freundschaft 1:1 trennten. "Das war ein hartes Spiel, auch was den körperlichen Einsatz angeht", erinnert sich Wollitz.

Und obwohl es für die Himmelblauen praktisch um nichts mehr geht, muss Cottbus mit einer harten Gegenwehr rechnen. "Rang drei ist noch in Reichweite und da wollen wir natürlich auch noch hinkommen", sagt Viktoria-Sportdirektor Rocco Teichmann auf der Homepage der Berliner. Die sind nach dem 4:0-Erfolg im Berliner Pokalwettbewerb bei Altglienicke wieder in der Erfolgsspur, nachdem es zuletzt zwei Unentschieden in der Regionalliga gab.

Bei dieser Ausgangslage scheint Viktoria Berlin sogar als leichter Favorit, in die Nachholpartie am Mittwoch zu gehen. Energie Cottbus wird viel investieren müssen, um in der "Woche der Wahrheit", nicht schon frühzeitig einen Rückschlag zu kassieren.