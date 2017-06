Vedad Ibisevic ist vorzeitig von seiner Länderspielreise zu Hertha BSC zurückgekehrt und hat am Dienstag am Mannschaftstraining des Berliner Bundesligisten teilgenommen. Der 32 Jahre alte Stürmer verzichtete auf eigenen Wunsch auf das für diesen Dienstag angesetzte Test-Länderspiel der bosnischen Nationalelf gegen Albanien, um sich besser auf das wichtige Bundesliga-Heimspiel am Freitag gegen 1899 Hoffenheim vorbereiten zu können. Auch der Hoffenheimer Ermin Bicakcic durfte vorzeitig abreisen.

Am vergangenen Samstag im WM-Qualifikationsspiel gegen Gibraltar war der Hertha-Kapitän Ibisevic noch für seine Nationalmannschaft aufgelaufen. "Er ist Profi und will etwas erreichen", sagte Hertha-Trainer Pal Dardai, "das ist gut für uns."