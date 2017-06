Mehr als 35.000 Teilnehmer - Halbmarathon bringt Verkehr ab Samstag ins Stocken

29.03.17 | 15:57 Uhr

Sonntagfrüh fällt der Startschuss für die mehr als 35.000 Läufer, Skater, Biker und Rollifahrer des 37. Berliner Halbmarathons - Menschen aus 106 Nationen. Mit fast 13.000 Teilnehmern sind die Berliner selbst besonders stark vertreten. Ab Samstag werden Straßen gesperrt.



Mehr als 35.000 Teilnehmer aus 106 Nationen starten am Sonntag zum Berliner Halbmarathon. Darunter sind rund 34.000 Läufer, 1.500 Skater, fünf Rennrollstuhlfahrer und 16 Handbiker. Die Veranstaltung sei seit November vergangenen Jahres ausverkauft, sagte Robert Fekl, Sprecher des Organisators SCC Events, der "Berliner Morgenpost". Exakt 12.466 der angemeldeten Sportler kommen aus Berlin, die meisten von ihnen leben im Bezirk Pankow (2.465). Auf dem zweiten Platz liegt der Bezirk Mitte mit 1.724 Teilnehmern, danach kommt Friedrichshain-Kreuzberg, von wo 1.488 Sportler an den Start gehen. Aus Charlottenburg-Wilmersdorf haben sich 1.380 Athleten angemeldet.

Laufendes Sightseeing

Um 9:30 Uhr am 2. April 2017 starten zunächst die Inlineskater vor dem Kino International in der Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte. Um 9:55 Uhr fällt der Startschuss für die Handbiker und Rollis. Um 10:05 Uhr schließlich beginnt der Hauptlauf. Jeder der Teilnehmer will insgesamt 21,0975 Kilometer in Berlins Innenstadt zurücklegen. Die Strecke führt vorbei am Fernsehturm auf die Karl-Liebknecht-Straße und die Straße Unter den Linden, schließlich durch das Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zum Ernst-Reuter-Platz. Weiter geht es über die Otto-Suhr-Allee und den Spandauer Damm zum Schloss Charlottenburg. Über die Schloßstraße, Windscheid-, Droysen- und Nestorstraße führt die Strecke bis zum Kurfürstendamm. Von dort aus geht es in Richtung Osten durch Schöneberg, Kreuzberg und Mitte zurück zum Ziel.

Einschränkungen bei der BVG und im Straßenverkehr

Zuschauer sollten sich am besten entlang der S-Bahn-Hauptstrecke zwischen Bahnhof Alexanderplatz und Zoologischer Garten orientieren, teilt das SSC mit. Auch die U2 sei eine gute Option, um verschiedene Streckenpunkte zu erreichen. Viele andere Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs müssen jedoch auf Busse, U- und Straßenbahnen verzichten, wie die BVG am Mittwoch mitteilte. Zwischen 5:30 und 15 Uhr ist der Verkehr auf vier Straßenbahn- sowie 25 Buslinien eingeschränkt, die Linie 100 wird während des Laufs bis etwa 12:30 Uhr eingestellt. Der U-Bahnhof Schillingstraße wird von etwa 5 bis 15 Uhr geschlossen. Die BVG empfiehlt, sich online kurzfristig über die Einschränkungen zu informieren. Die Sperrung der Laufstrecke beginnt am Sonntag ab 8:30 Uhr. Sie wird nach und nach aufgehoben, wenn jeweils der letzte Teilnehmer die Strecke passiert hat. Bereits am Samstag ab 12:00 Uhr werden der Start- und Zielbereich in der Karl-Marx-Allee zwischen Strausberger Platz und Alexanderstraße gesperrt. Ab Sonntag 7:30 Uhr werden zusätzlich die Kreuzung Karl-Marx-Allee / Alexanderstraße / Otto-Braun-Straße und ab 8:00 Uhr der Bereich Matthäikirchplatz und Sigismundstraße gesperrt.



Zieleinlauf nach einer Stunde - oder nach drei

Spitzenläufer wie David Kogei und Daniel Chebil aus Kenia werden nach einer knappen Stunde im Ziel erwartet, das breite Feld der Läufer nach ungefähr zwei Stunden. Nach 3:15 Stunden kommt der "Besenwagen", der die letzten Läufer von der Strecke holt. Auch drei deutsche Olympiateilnehmer werden am Sonntag an den Start gehen sowie der Berliner Ex-Radprofi Jens Voigt, der seine Teilnahme vor knapp einem Monat per Twitter mitteilte.