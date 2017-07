Halbmarathon am Sonntag - Berlin rollt den dunkelgrauen Teppich aus

31.03.17 | 17:24 Uhr

Berlin hat bei Läufern einen exzellenten Ruf: Die Strecke gilt als schnell, die Zuschauer feuern kräftig an. Längst hat sich neben dem berühmten Marathon auch der Berliner Halbmarathon gemausert - am Sonntag starten mehr als 34.000 Menschen. Von Jakob Rüger

Alexanderplatz, Berliner Dom, Brandenburger Tor, Großer Stern, Gedächtniskirche: Von diesen Sehenswürdigkeiten werden die meisten Läufer des Berliner Halbmarathons wahrscheinlich nicht viel mitbekommen - schließlich geht's für sie am Sonntag nicht um Sightseeing, sondern um eine möglichst schmale Zeit. Mehr als 34.000 Menschen starten bei der 37. Ausgabe des Rennens, es führt sie über exakt 21,0975 Kilometer quer durch die Stadt: Start und Ziel des Rundkurses sind das Kino International an der Karl-Marx-Allee. Der Bezirk Mitte hat in den vergangenen Tagen extra noch ein paar Schlaglöcher beseitigt.

Aus dem Schatten des Berlin Marathons

Das Rennen scheint immer beliebter zu werden, dieses Mal waren bereits im November alle Startplätze für den Halbmarathon vergeben. Jürgen Lock, der Geschäftsführer des Veranstalters SCC Events, ist entsprechend stolz: "Das ist eine neue Ära bei der Teilnehmerzahl. Wir sind längst eine eigenständige Veranstaltung und nicht mehr der kleine Bruder des Berlin Marathons", sagt er. Der Halbmarathon erreicht mittlerweile fast ähnliche Dimensionen, was die gestiegene Zahl der Teilnehmer und die Größe der Organisation angeht. Die meisten Meldungen kamen aus den Berliner Bezirken Pankow und Mitte. Doch auch international gab es viele Startwünsche, vor allem die Dänen und Niederländer haben die kurze Anreise zum größten deutschen Halbmarathon genutzt. "Halbmarathon ist hip geworden, da können sich auch die internationalen Läufer beweisen", sagt Lock.

Der Kenianer Daniel Chebii gilt als einer der Top-Favoriten in Berlin

Initiative "Run4Deniz" startet

Der Halbmarathon also sorgt für Aufmerksamkeit in der ganzen Hauptstadt - das will die Initiative "Run4Deniz" nutzen. Sie setzt sich für die Freilassung des in der Türkei inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel ein. Rund 500 Türkei-Trikots mit der Aufschrift "#FreeDeniz" stellt ein Ausrüster kostenlos zur Verfügung. "Wir möchten die Aktion auch deutschlandweit ausweiten und rufen alle Läuferinnen und Läufer auf, unsere Initiative zu unterstützen", sagt Gunter von Foullon vom Hersteller artiva Sports.

2.900 freiwillige Helfer

Um einen reibungslosen (Ab-)Lauf kümmern sich am Sonntag 2.900 freiwillige Helfer. Wenn die Beine schwer werden, hilft für gewöhnlich der richtige Beat - an der Strecke werden 38 Bands spielen, um die Läufer zu motivieren. Zuschauer, die ihre Freunde oder Angehörigen unterstützen wollen, sollten sich an der S-Bahn-Strecke Alexanderplatz – Zoologischer Garten orientieren. Von dort kommt man bequem an verschiedene Punkte der Halbmarathonstrecke. In der "Station Berlin" am Gleisdreieck wird das ganze Wochenende lang die Lauf-Messe "Berlin Vital" veranstaltet.

Männer warten seit 24 Jahren auf Sieg

In Berlin schütteln sich die Läuferinnen und Läufer den Winter aus den Gliedern, das Rennen ist der erste Saisonhöhepunkt - sowohl im Breitensport als auch im Profibereich. Für die schnellsten Männer im Feld geht es wieder einmal darum die magische Zeit von einer Stunde zu durchbrechen. "In diesem Jahr ist es wieder ein starkes Starterfeld", sagt der Renndirektor Mark Milde, "die afrikanischen Läufer wollen die Stundenzeit knacken." Dem Kenianer Gilbert Masai ist das schon einmal gelungen: Mit einer persönlichen Bestzeit von 59,31 Minuten ist er der Favorit in Berlin. Doch auch Masais Landsmann Daniel Chebii rechnet sich mit seiner Bestzeit unter einer Stunde einiges aus. "Berlin ist eine tolle Strecke. Ich will unter 60 Minuten laufen und hoffe auf eine neue persönliche Bestzeit", sagt Chebii. Die deutschen Starter um Philipp Pflieger haben dagegen nur Außenseiterchancen. Schneller als in einer Stunde sind sie einen Halbmarathon noch nie gelaufen. Der letzte Sieg eines deutschen Läufers in Berlin liegt 24 Jahre zurück.

Sabrina Mockenhaupt (Mitte) hat den Halbmarathon schon einmal gewonnen

Leichtathletik EM 2018 ist das Ziel

Bessere Chancen haben dagegen die Frauen. Mit Sabrina Mockenhaupt, Katharina Heinig und Mona Stockhecke ist ein Teil der deutschen Damen-Elite in Berlin dabei. Auch für sie ist es nach den kalten Monaten der Auftakt in die neue Straßen-Laufsaison. Gerade Sabrina Mockenhaupt weiß, wie es sich in der Hauptstadt auf dem Podest anfühlt. "In Berlin bin ich dreimal persönliche Bestzeit gelaufen. Mein Halbmarathon-Sieg 2009 war echt geil. Auf dem Podest zu stehen war sehr schön", sagt sie. Das zu wiederholen wird für Sabrina Mockenhaupt schwer. Auch bei den Frauen ist das Starterfeld international hochkarätig besetzt. Doch für Mockenhaupt und die deutschen Teilnehmerinnen geht es vor allem darum, die Strecke in Berlin zu testen und ein Gefühl für die Straßen zu bekommen. Das große Ziel lautet nämlich: Marathon bei der Leichtathletik-EM 2018 in Berlin. Die meisten anderen Starter werden am Sonntag mit weniger zufrieden sein - auf der Massageliege im Ziel können sie den Stadtrundlauf abgekämpft und glücklich Revue passieren lassen.

Sendung: zibb | 31.03.2017 | 18:30 Uhr