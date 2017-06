Spitzenspiel gegen Hoffenheim - Hertha schielt nicht nach oben

29.03.17 | 18:43 Uhr

Am Freitagabend empfängt Hertha BSC den Konkurrenten aus Hoffenheim. Fünf Punkte trennen die Berliner von der TSG und damit von der Champions-League-Qualifikation. Trotz Verletzungssorgen setzen die Berliner erneut auf ihre Heimstärke. Von Dennis Wiese

Erfolg erschwert die Arbeit: Weil Hertha BSC auch in dieser Saison um die internationalen Plätze konkurriert und sich viele Kicker in den Vordergrund spielen, sind diese auch für ihre Nationalmannschaften interessant. Elf Spieler haben die Berliner in dieser Länderspielpause abgestellt - mit Reisen nach nah (Wiesbaden und Stuttgart/Niklas Stark mit der deutschen U-21) und fern (Vereinigte Arabische Emirate und Japan/Genki Haraguchi mit der japanischen Nationalmannschaft). Auf Herthas Trainingsgelände, dem Schenckendorffplatz, dominierten in der vergangenen Woche die orangefarbenen Jacken des Trainerteams – Stammspieler suchte man fast vergeblich. "Es waren nur 3,5 Profis auf dem Trainingsplatz." Mit dem halben Profi meint Trainer Pal Dardai den angeschlagenen Sinan Kurt. Von den regelmäßig eingesetzten Feldspielern waren es ansonsten nur Sebastian Langkamp, Alexander Esswein und Joker Sami Allagui. Neben den vielen Abstellungen zur Nationalmannschaft hat Hertha mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Fabian Lustenberger, Marvin Plattenhardt, Mitchell Weiser und Ondrej Duda fallen definitiv aus, hinter John Anthony Brooks und Salomon Kalou stehen Fragezeichen.

Dardai: "Maxi Mittelstädt hat Eier!"

Dardai und sein Trainerteam müssen also kreative Lösungen finden, um für das Spitzenspiel gegen Hoffenheim (Freitag, 20:30 Uhr) eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzukriegen. Mittlerweile füllt sich der Trainingsplatz zwar wieder, die letzten Profis kommen aber erst einen Tag vor dem Spiel nach Berlin zurück – die Physiotherapeuten werden die müden Muskeln für die Bundesliga locker bekommen müssen.



Trainer Dardai vertraut zudem auf die zweite Reihe: Maximilian Mittelstädt mit bislang zehn Bundesligaspielen wird Marvin Plattenhardt als Linksverteidiger ersetzen. "Er hat Eier, Maxi ist ein leidenschaftlicher Mensch, der mit viel Elan für Hertha BSC spielt." Um sich mit der Mannschaft auf seinen Einsatz vorzubereiten, wurde Mittelstädt von der Reise mit der deutschen U-20-Nationalmannschaft zurück nach Berlin beordert.

Langkamp: "Wir schielen nicht auf Platz 4"

27 Punkte kann jedes Team in dieser Bundesligasaison noch sammeln, fünf Punkte Vorsprung hat Hoffenheim vor dem Duell auf Hertha. Wollen die Berliner den Champions League Qualifikationsplatz noch angreifen, muss gegen den direkten Konkurrenten ein Sieg her. Bei einer Niederlage wären alle Träume von der Königsklasse ausgeträumt.



Hertha-Verteidiger Sebastian Langkamp stellt dazu fest: "Unser Ziel ist nicht, den Abstand nach oben zu verringern, sondern den Abstand nach unten zu erhöhen", auf Platz vier schiele niemand, nach wie vor wollen die Berliner Platz sechs und damit die Qualifikation zur Euro League sichern. Dabei setzt die Alte Dame weiter auf die Heimstärke: Aus zwölf Spielen im Olympiastadion gab es zehn Siege, keine andere Bundesligamannschaft hat eine bessere Heimbilanz als Hertha.

Sandro Wagner kehrt nach Berlin zurück

Mit Hoffenheim reist auch Sandro Wagner wieder nach Berlin. Im Sommer 2015 hatte Hertha den 1,94 Meter großen Angreifer nach Darmstadt abgegeben: keine Tore, keine Perspektive – so lautete damals das Urteil in Berlin. Wagners erste Rückkehr nach Berlin verlief hitzig: Am 33. Spieltag der Vorsaison traf er zum entscheidenden 2:1 seiner Darmstädter. Es folgte: Ein provokanter Sturm in die Ostkurve, erst die Gelbe, dann die Gelb-Rote Karte und schließlich der sichere Nichtabstieg von Darmstadt 98.



Vor dieser Saison wechselte Wagner nach Hoffenheim. Wie schon in Darmstadt ist er auch dort bester Torjäger und soll sich sogar ins Blickfeld von Bundestrainer Joachim Löw geschossen haben.

Dardai hat nur einen Spieler abgeräumt

Trainer Pal Dardai wird seiner Defensive keinen besonderen Auftrag geben, um den 11-Tore-Stürmer zu bremsen: "Keiner soll böse zu Sandro sein." Hertha freue sich über Wagners Entwicklung. Ohnehin sei es nicht Dardais Stil, einen Spieler besonders hart anzugehen. "So war ich auch als Spieler nicht. Ich habe überhaupt nur einmal einen anderen Spieler verletzt. Das war bei Hertha im Training bei Mitspieler Bart Goor, aber nur, weil er eine blöde Finte gemacht hat und ich meine Beine nicht mehr wegziehen konnte." Fair, hart arbeitend, mannschaftsdienlich – so wie Pal Dardai einst auf dem Platz war, so tritt sein Team auch in dieser Saison häufig auf. Das Heimspiel gegen Hoffenheim wird die Richtung vorgeben: Kann Hertha diese erfolgreiche Saison sogar noch mit der Champions League Qualifikation veredeln? Mit einem Sieg gegen die Kraichgauer wäre der Qualifikationsplatz greifbar nah.