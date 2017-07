Die Macher der Studie hatten 50 mögliche Standorte im Großraum Berlin geprüft und nach Kriterien wie Fläche, Verkehrsanbindung, Nachbarschaft, Außenwirkung, Flächenverfügbarkeit, Konfliktpotenzial und Erschließung bewertet. Zwölf kamen in die engere Prüfung. Am besten schnitt schließlich der Olympiapark ab. Das präferierte Areal liegt zwischen dem Hockeystadion und der Hanns-Braun-Straße. Und ist den Hertha-Profis bereits bestens bekannt. Hier trainieren sie oft.

Das neue Stadion will der Verein "zu 100 Prozent privat" finanzieren. Denkmalgeschützte Gebäude auf dem Olympiagelände sollen für den Neubau nicht weichen, sagte Hertha-Präsident Werner Gegenbauer bei der Vorstellung der Analyse. Zu den Kosten sagte er genauso wenig wie Finanzvorstand Ingo Schiller. Die Planer rechnen mit einer reinen Bauzeit von 36 Monaten.

Die einzige Alternative zum Standort Olympiapark liegt der Studie zufolge im Brandenburg Park in Ludwigsfelde und damit im wahrsten Sinne des Wortes auf der grünen Wiese, und zwar außerhalb der Berliner Stadtgrenze. Sollte ein Neubau auf dem denkmalgeschützten Olympiagelände nicht genehmigt werden, will Gegenbauer sich der Idee von einem Stadion im Umland nicht verschließen: "Ich habe keine Angst vor Brandenburg", sagte der Präsident. Ein Standort in der Hauptstadt wird von Hertha allerdings favorisiert. Und in Ludwigsfelde werde man nicht bauen, ohne vorher die Vereinsmitglieder zu befragen, so Gegenbauer.