Saisonstart der Rennbahn - Lollapalooza soll Hoppegarten-Marketing ankurbeln

31.03.17

140.000 Besucher erwartet die Rennbahn in Hoppegarten zum Lollapalooza-Festival Anfang September. So viele Menschen waren noch nie gleichzeitig da. Der Chef der Rennbahn freut sich über das Marketing und startet entsprechend optimistisch am Sonntag in die Saison.



Elf Renntage im Jahr sind zu wenig für die Rennbahn Hoppegarten, um kostendeckend zu arbeiten. Das Gelände steht unter Denkmalschutz und wird in diesem Jahr einen nie da gewesenen Ansturm erleben. Am 9. und 10. September macht das Lollapalooza-Festival in Hoppegarten Station. Er sollen an beiden Tagen jeweils 70.000 Menschen kommen.

Lollapalooza-Besucher sollen wieder kommen

Hoppegarten-Eigner Gerhard Schöningh sagte dem rbb, je mehr Geschäftsquellen die Rennbahn habe, desto besser. Er setzt voll und ganz auf den Marketing-Effekt dieses Festivals. Eine große Prozentzahl der Besucher sei noch nie zuvor auf dem Gelände in Märkisch-Oderland gewesen. "Wenn sie das erstmal erlebt haben, werden viele sagen, dass fanden sie so toll, da gehen wir mal zum Rennen hin", so Schöningh. "Durch die millionenfache Nennung werden wir in ganz Deutschland einen ganz anderen Bekanntheitsgrad bekommen."

Hoppegarten-Chef Schönigh erwartet viel vom Lollapalooza

Saisoneröffnung mit Princess Asta und Shy Witch

An diesem Sonntag startet die Rennbahn in die Saison 2017 im 149. Jahr ihres Bestehens. Nach dem Winter wollen viele Berliner und Brandenburger raus, wie der Rennbahn-Chef mutmaßt. Er erwartet einen Massenandrang. Höhepunkt des ersten Renntags ist der mit 27.000 Euro dotierte "Preis des Gestüt Röttgen", in dem neun Pferde an den Start gehen – darunter die favorisierten Stuten "Princess Asta" mit Stephen Hellyn und "Shy Witch" mit dem Schotten Ian Ferguson im Sattel. Das Rahmenprogramm reicht von Kinderschminken und Hüpfburgen bis zum Picknicken und natürlich – dem Wetten für die Erwachsenen. Auch Ostersonntag wird die Rennbahn offen sein. Kinder dürften dann nicht nur Pferde, sondern auch Lämmer streicheln. Pfingstsonntag (4. Juni) ist Ladies Day, der "Große Preis von Berlin" ist für den 12./13. August terminiert. Besonders voll wird es traditionell zum Preis der Deutschen Einheit am gleichnamigen Feiertag (3. Oktober). Im vergangenen Jahr kamen an diesem Tag allein 15.000 Besucher.

