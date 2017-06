Die Volleyballerinnen des SC Potsdam haben den erstmaligen Einzug ins Meisterschafts-Halbfinale verpasst. Im entscheidenden Match des "Best of Three"-Viertelfinales verlor der Hauptrunden-Vierte am Montagabend vor 1522 Zuschauern in der heimischen MBS-Arena gegen den Fünften 1. VC Wiesbaden nach 97 Minuten mit 1:3 (19:25, 25:16, 20:25, 21:25).



Nach den Heimsiegen zuvor - Potsdam gewann den Auftakt mit 3:2, Wiesbaden glich mit 3:0 aus - endete die Serie damit 2:1 für die Hessinnen. Im Halbfinale treffen sie ab 5. April auf Hauptrunden-Sieger Schweriner SC.



Für Potsdam ist mit der Niederlage die Saison als Meisterschafts-Fünfter beendet. "Wir haben eine insgesamt starke Saison gespielt, aber im Viertelfinale gegen sehr gut eingestellte Wiesbadenerinnen nur phasenweis Bestform erreicht", resümierte Coach Davide Carli nach seiner ersten Cheftrainer-Saison. Im Duell mit den Hessinnen war die serbische Diagonalangreiferin Marta Drpa überragende Potsdamer Akteurin mit 27 Punkten.