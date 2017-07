Bild: imago sportfotodienst

Vor dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf - Union will dem Aufstiegsdruck trotzen

08.04.17 | 16:28 Uhr

Zwei Spiele, null Punkte: Bislang ist es eine englische Woche zum Vergessen für den 1. FC Union. Gegen die zuletzt schwächelnde Fortuna aus Düsseldorf soll der Negativtrend am Sonntag gestoppt werden. Das Geheimrezept heißt Reden. Von Stephanie Baczyk

Männerabend. Das ist das erste, was einem in den Kopf kommt, wenn man das Foto auf der Social Media Plattform Instagram betrachtet. Sechs Kerle in schwarzen Shirts, mit verdunkelter Sonnenbrille und Mütze auf dem Kopf grinsen in die Kamera. Mittendrin: Markus Krebs, ein Comedian aus dem Ruhrpott. Bekannt für seine derben Sprüche. So weit, so ungewöhnlich. Hielte er nicht ein weißes Trikot mit einer roten Eins auf dem Rücken in den Händen. Ein Trikot des 1. FC Union.

Felix Kroos, Sebastian Polter und Co. haben ihre ganz eigene Methode, den Kopf frei zu bekommen: Als Team losziehen und einfach mal zusammen lachen. Keine schlechte Idee, bedenkt man, dass die Jungs aus Köpenick noch am Mittwochabend völlig gefrustet waren. Mit 0:1 hatten sie ihr Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Erzgebirge Aue verloren – die zweite Niederlage innerhalb von fünf Tagen, dazu die erste Pleite vor heimischer Kulisse seit Oktober 2016. Innenverteidiger Toni Leistner ließ sogar das Wörtchen "Katastrophe" in seine Analyse mit einfließen. Auch und gerade deshalb gab es Klärungsbedarf an der Alten Försterei – Spieler und Trainer haben sich zusammengesetzt und einfach mal geredet. "Wir haben einfach eine Kommunikation gehabt“, verrät Unions Coach Jens Keller. "Das war kein Vortrag von mir, sondern wir haben über die Situation gesprochen. Und bei allem Respekt: Es ist nicht so, dass jetzt hier die Welt untergeht. Klar haben wir ein Spiel verloren, was wir so nicht eingeplant haben. Aber auch das passiert."

Sie wollen dem Aufstiegsdruck trotzen

Was auffällt: Die Stimmung wirkt gelöst. Sie wollen dem Aufstiegsdruck trotzen, beim 1. FC Union, „Blockaden lösen“, wie Jens Keller das Prozedere umschreibt. „Klar habe ich eine Erklärung“, sagt der 46-Jährige mit Blick auf den enttäuschenden Auftritt seines Teams gegen Aue. „Jeder Einzelne wollte etwas Besonderes machen und das hat dann dazu geführt, dass die Mannschaft nicht mehr als Kollektiv funktioniert hat. Und jetzt gilt es natürlich, das schnell wieder rauszukriegen.“ Ein Erfolgserlebnis bei der zuletzt schwächelnden Fortuna aus Düsseldorf käme da genau richtig. Die Elf von Trainer Friedhelm Funkel hat ihre letzten beiden Duelle ebenfalls verloren – und ist als Tabellenzehnter aktuell nur vier Zähler von einem direkten Abstiegsplatz entfernt. „Das ist eine Mannschaft, die sicherlich gewinnen möchte. Bei ihnen läuft’s im Moment nicht so richtig und das müssen wir ausnutzen“, gibt sich Keller selbstbewusst. „Wir brauchen jetzt keine Angst vor Düsseldorf zu haben, was wir nie haben. Aber wir werden das natürlich mit großem Respekt und mit Konzentration angehen.“

Änderungen in der Startelf nicht ausgeschlossen

Dass es Änderungen in der Startelf geben könnte, schließt Unions Trainer nicht aus. Allerdings betont er, habe das nichts damit zu tun, dass die Leistung am Mittwoch nicht gestimmt habe – eventuelle Wechsel wären alleine der Dreifach-Belastung während der englischen Woche geschuldet. Personell muss Keller nach wie vor auf Mittelfeldmann Stephan Fürstner verzichten. Er hat in dieser Woche zwar schon am Ball trainiert, ist aber erst ab der kommenden Woche wieder eine Option für den Kader. Zurück zum Männerabend. Den haben die Spieler auf eigene Faust organisiert. „Ich wusste das gar nicht und brauche es als Trainer auch gar nicht zu wissen. Das ist sehr schön, dass sie sich zusammenfinden und auch privat selbst nach so einem Spiel was zusammen machen. Das zeigt die Qualität der Mannschaft, ihren Charakter“, sagt Keller und lacht. „Es sei denn, sie sind bis vier Uhr morgens weggeblieben. Dann hätten wir ein Problem.“