Mehr als 12.200 Sportler aus rund 30 Nationen sind am Wochenende beim 15. Spreewaldmarathon in Burg, Lübben, Lübbenau und Straupitz an den Start gegangen. Das teilten die Veranstalter am Sonntag in Burg mit.

Seit Freitag war der Spreewaldmarathon in den Disziplinen Laufen, Skaten, Walken, Wandern, Radfahren und Paddeln ausgetragen worden. Bei jeder dieser Disziplinen standen mehrere kurze und längere Distanzen zur Auswahl, so dass die Teilnehmer zwischen insgesamt 33 verschiedenen Angeboten wählen konnten. Jeder von ihnen konnte sich am Ende über eine Medaille in Form einer Spreewaldgurke freuen.