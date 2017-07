Der Streit um ein auf Twitter gepostetes Foto des Berliner AfD-Politikers Frank Scheermesser mit Hertha-Spieler Marvin Plattenhardt nimmt absurde Züge an. Scheermesser kündigte am Mittwoch an, gerichtlich erzwingen zu wollen, dass Foto mit Plattenhardt wieder zeigen zu dürfen.

"Marvin Plattenhardt ist eine Person des öffentlichen Lebens und kann sich daher nur sehr eingeschränkt auf das Recht am eigenen Bild berufen", gab Scheermesser am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Er hatte sich nach einem Hertha-Spiel in der VIP-Lounge des Olympiastadions mit Plattenhardt fotografieren lassen, das Foto wurde anschließend auf dem Twitter-Account der Berliner AfD-Fraktion veröffentlicht.