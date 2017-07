Aufstiegscheck 1.FC Union - Reicht das Stadion für die erste Liga?

13.04.17 | 16:06 Uhr

Banges Hoffen in Köpenick und anderswo: Die Fußball-Saison ist auf der Zielgeraden und Union mischt mit im Aufstiegsrennen. Aber sind die Eisernen überhaupt erstligatauglich? rbb|24 zieht den Vergleich. Teil eins: Das Stadion.



Die Wahrheit liegt auf dem Fußballplatz. Ob der 1. FC Union Berlin tatsächlich reif für den Aufstieg ist, werden die Ergebnisse in den nächsten Runden zeigen. Wie aber das Stadion, die Fans, die Mannschaft und der Verein im Aufsteiger-Vergleich dastehen, hat das Datenteam von rbb|24 schon mal ausgewertet. Alles deutet auf einen heißen Vierkampf zwischen Union Berlin, VfB Stuttgart, Hannover 96 und Eintracht Braunschweig um die zwei direkten Aufstiegsplätze in die 1. Liga sowie den Relegationsplatz hin. Neben den direkten Konkurrenten muss sich Union im rbb|24-Aufstiegscheck auch mit den Aufsteigern der letzten Jahre in der jeweiligen Aufstiegssaison messen: SC Freiburg, RB Leipzig (beide Aufsteiger 2016), FC Ingolstadt 04, SV Darmstadt 98 (beide Aufsteiger 2015), 1.FC Köln, SC Paderborn (beide Aufsteiger 2014) sowie dem Stadtrivalen Hertha BSC (Aufsteiger 2013).



Teil 1: Das Stadion

Kein Profifußball ohne Stadion. Wer Zuhause eine Macht sein will, muss sich auf die Unterstützung der Fans verlassen können: Doch mehr Plätze im Stadion bedeutet nicht unbedingt mehr Support von den Rängen, wie Hertha BSC bestätigen könnte.

Auslastung

Zuletzt war 2007 ein Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München nicht ausverkauft. An diese fast hundertprozentige Auslastung kommt keiner im Aufstiegscheck heran. Union Berlin ist aber ganz vorne mit dabei. Oft vermeldet der Verein schon Wochen vor dem Spieltag ein ausverkauftes Haus, die meisten Tickets gehen an Dauerkartenbesitzern und Vereinsmitglieder.

Stadiongröße

Das Stadion an der Alten Försterei von Union gehört zu den kleineren Stadien im rbb|24-Aufstiegscheck. Lediglich SC Paderborn, FC Ingolstadt und Darmstadt 98 können die Köpenicker hinter sich lassen. Die WM-Stadien in Berlin, Stuttgart, Leipzig und Hannover spielen dagegen in einer anderen Liga.



Sitzplätze

Die Lizenzbedingungen der Bundesliga schreiben vor: Ein Stadion in der ersten Bundesliga muss mindestens 8.000 Sitzplätze haben. Das erfüllt die Alte Försterei, das Stadion von Union, mit seinen 3.617 Sitzplätzen noch nicht. Dennoch dürfte Union im Falle des Falles in der Alten Försterei Bayern München und Co empfangen - eine Sondergenehmigung, wie sie auch Darmstadt hat, macht es möglich.

Stadionwurst

Hauptnahrungsmittel in Fußballstadien bleiben Bier und natürlich die Stadionwurst. Das Magazin Stadionwelt.de hat die Stadionwürste aller 36 Erst- und Zweitligamannschaften getestet. Deutschlandweit bietet Union die drittbeste Stadionwurst - niemand im Aufsteigercheck liegt besser. Union ist sicher sexy, aber arm sollte man als Fan nicht sein. Mit 3 Euro liegt der Wurstpreis im Mittelfeld, in Braunschweig kostet sie nur 2,50 Euro. Mit 3,50 Euro ist das beliebte Stadionessen in Stuttgart und Ingolstadt am teuersten. Das schlechteste Preisleistungsverhältnis gibt es in Ingolstadt: Spitzenpreise bei mieser Qualität.



Fazit