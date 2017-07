Banges Hoffen in Köpenick und anderswo: Die Fußball-Saison ist auf der Zielgeraden und Union mischt mit im Aufstiegsrennen. Aber sind die Eisernen überhaupt erstligatauglich? rbb|24 zieht den Vergleich. Teil zwei: Die Fans.

Alles deutet auf einen heißen Vierkampf zwischen Union Berlin, VfB Stuttgart, Hannover 96 und Eintracht Braunschweig um die zwei direkten Aufstiegsplätze in die 1. Liga sowie den Relegationsplatz hin. Neben den direkten Konkurrenten muss sich Union im rbb|24-Aufstiegscheck auch mit den Aufsteigern der letzten Jahre in der jeweiligen Aufstiegssaison messen: SC Freiburg, RB Leipzig (beide Aufsteiger 2016), FC Ingolstadt 04, SV Darmstadt 98 (beide Aufsteiger 2015), 1.FC Köln, SC Paderborn (beide Aufsteiger 2014) sowie dem Stadtrivalen Hertha BSC (Aufsteiger 2013).

"Immer weiter, ganz nach vorne" singt Nina Hagen in der Vereinshymne von Union Berlin. Nachdem die Köpenicker im März die Tabellenspitze der Zweiten Liga erklommen haben, gingen schon viele von einem sicheren Aufstieg aus.

Das jährliche Weihnachtssingen der Eisernen im Stadion sorgt für Gänsehautmomente. Und dass die Fans von Union selbst beim Stadionbau mit angepackt haben, ist legendär. Aber halten die Anhänger auch dem Vergleich in harten Zahlen stand?

Schönwetterfans klicken bei Facebook auf "Like", echte Fans organisieren sich in Fanclubs. Und der 1.FC Köln hat ganz klar die meisten davon. Tradition schießt vielleicht keine Tore, aber schafft Fanclubs. Abgeschlagen in der Wertung - zugegeben aus dem Jahr 2016 - ist der Konzernclub aus Leipzig.