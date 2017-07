Aufstiegscheck 1. FC Union Berlin - Unschlagbare Hymne und ungeschlagen gegen Bayern

22.04.17 | 11:28 Uhr

Banges Zittern, längst nicht mehr nur in Köpenick: Die Fußball-Saison ist auf der Zielgeraden und Union mischt mit im Aufstiegsrennen. Aber sind die Eisernen überhaupt erstligatauglich? rbb|24 vergleicht mit den direkten Konkurrenten und den Aufsteigern der letzten Jahre. Teil vier: der Verein.

Fünf Spieltage vor Saisonschluss hat sich in der 2. Bundesliga ein heißer Vierkampf zwischen Union Berlin, dem VfB Stuttgart, Hannover 96 und Eintracht Braunschweig um die zwei direkten Aufstiegsplätze sowie den Relegationsplatz entwickelt. Die Wahrheit liegt auf dem Platz. Ob der 1. FC Union Berlin tatsächlich reif für den Aufstieg ist, werden allein die Ergebnisse in den letzten fünf Saisonspielen zeigen. Aber wie die Köpenicker abschneiden, wenn man sich die Mitgliederzahlen, das Gründungsjahr, die Hymne und die Bilanz gegen den FC Bayern München anschaut, hat das Datenteam von rbb|24 schon mal ausgewertet. Neben den direkten Konkurrenten muss sich Union im rbb|24-Aufstiegscheck auch mit den Aufsteigern der letzten Jahre in der jeweiligen Aufstiegssaison messen: SC Freiburg, RB Leipzig (beide Aufsteiger 2016), FC Ingolstadt 04, SV Darmstadt 98 (beide Aufsteiger 2015), 1.FC Köln, SC Paderborn (beide Aufsteiger 2014) sowie dem Stadtrivalen Hertha BSC (Aufsteiger 2013).

Teil 4: Der Verein

Der 1. FC Union Berlin wäre der 56. Bundesligist seit der Gründung im Jahr 1963. Unter den vier Aufstiegskandidaten wären die Eisernen der einzige Neuling im Oberhaus und zugleich erst der sechste Verein aus den neuen Bundesländern (nach Hansa Rostock, Dynamo Dresden, VfB Leipzig, Energie Cottbus und RB Leipzig). Zudem würden dann erstmals seit genau zehn Jahren wieder zwei ostdeutsche Vereine in der Bundesliga spielen, auch wenn RB Leipzig mitunter auch als österreichischer Vertreter gezählt wird.



Verhältnismäßig viele Mitglieder

Bemerkenswert ist die Anzahl der Mitglieder beim 1. FC Union Berlin. Weil die Alte Försterei seit Jahren gut besucht ist (siehe auch Teil 1 unseres Aufstiegschecks), haben sich viele Menschen als Mitglieder auch ihr Vorkaufsrecht für Tickets für wichtige Spiele gesichert. Nichtsdestotrotz zeugt die Zahl von einer großen Identifikation und Teilhabe der Union-Fans. Lediglich die etablierten Erstligisten aus Köln (79.000), Stuttgart (45.000) sowie der Charlottenburger Stadtrivale Hertha BSC (33.000) haben noch deutlich mehr Vereinsmitglieder. Am anderen Ende der Skala steht nicht überraschend RB Leipzig, das nur 17 stimmberechtigte Mitglieder besitzt und durch Fördermitglieder und aktive (Jugend-)Spieler überhaupt auf einen dreistelligen Wert kommt.



Der junge Verein unter den Alten

Immerhin sechs der elf verglichenen Vereine sind 100 Jahre oder älter. Da ist der 1. FC Union Berlin zumindest in seiner am 20. Januar 1966 gegründeten Variante gerade mal halb so alt. Auch wenn die historischen Ursprünge bis ins Jahr 1906 und nach Oberschöneweide zurückgehen. Macht aber nichts. Alt genug für die Bundesliga sind die Köpenicker auf jeden Fall, wie die erst 2004 bzw. 2009 gegründeten Ingolstädter und Leipzig zeigen. Und sogar der 1. FC Köln, erster Bundesliga-Meister und gefühlt einer der traditionsreichsten Vereine des Landes, wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet.



Makelose Pflichtspielbilanz gegen den FC Bayern

Union hat noch nie ein Pflichtspiel gegen den Rekordmeister FC Bayern München verloren. Union hat aber auch noch nie ein Pflichtspiel gegen den deutschen Branchenprimus gespielt. Ganz anders als zum Beispiel Stuttgart (114 Partien), Köln (94) oder Hertha (70). Die beste Bilanz hat dabei der 1. FC Köln, der historisch immerhin jede vierte Partie gegen Bayern München gewinnen konnte. Noch nie gelang das dagegen Ingolstadt, Paderborn, Darmstadt und Leipzig, letztere aber auch nur in einem Duell.



Unschlagbare Hymne

Die Unioner Vereinshymne, die sich wenige Minuten vor Anpfiff einer jeden Heimpartie im Stadion an der Alten Försterei mit einem langen Intro ankündigt, gehört zu eine der bekanntesten in Fußball-Deutschland. Nicht nur wegen brachialer Zeilen wie "Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen?" und der betörenden Stimme von Nina Hagen. Auch die "Musikexperten" des rbb|24-Aufstiegschecks fanden die Union-Hymne unschlagbar, komplett unvoreingenommen, da auch Brandenburger, Österreicher und Werder-Bremen-Sympathisanten zu der Jury zählten. Der 1. FC Köln punktet durch gewohntes Lokalkolorit, das de Höhner mit "Mer Stonn Zo Dir" durchklingen lassen. Auch Herthas Evergreen "Nur nach Hause" von Frank Zander, der immer ein wenig an "I am Sailing" von Rod Stewart erinnert, schneidet gut ab. Bemerkenswert zudem der Italo-Schlager "Die Sonne scheint" von Alberto Colucci, der am Darmstädter Böllenfalltor erklingt, der "Oh Lilie, Oh Lilie" einfach gute Laune verbreitet anstatt martialisch auf eine Fußball-Schlacht hinzuführen wie viele andere Vereinshymnen. Musikalisch nicht gerade warm wurde die rbb|24-Jury dagegen mit den Werken aus Freiburg und Stuttgart sowie Paderborn. Am Ende rangieren die beiden jüngsten Vereine, die aber nicht gerade auf moderne Musik setzen: Ingolstadt hat nicht nur mit seinem sperrigen Stadt- und dem selbstgewählten Spitznamen "Schanzer" Probleme, sondern setzt tatsächlich auf einen Text mit Zeilen wie "Die Fairness ist das Herz in unserem Spiel" und Leipzig hat Sebastian Krumbiegel von den Prinzen ans Piano gesetzt, der aber etwas zu choral eher Kirchen- als Stadionmusik abspielt, die nicht gerade einheizt, sondern dezent einschlafende Wirkung hat. Vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass die "Roten Bullen" so viele Treffer in den ersten Anfangsminuten erzielen.



Fazit:

Sollte Union den Aufstieg in die Bundesliga schaffen, kommen ganz sicher noch ein paar Mitglieder hinzu, da geht jedenfalls noch was und der Verein gewinnt zunehmend auch in weiteren Berliner Stadtbezirken außerhalb Treptow-Köpenicks an Strahlkraft (Prenzlauer Berg!). Am Gründungsjahr können die Köpenicker vorerst nichts mehr ändern: Bis sie auch offiziell im Club der 100-jährigen Vereine mitspielen dürfen, darauf müssen wir noch ein halbes Jahrhundert warten. Egal. Die Pflichtspielbilanz gegen die Bayern. Da ist quasi alles offen. Mit einem Sieg im ersten Spiel könnte man sich direkt an die Spitze der Wertung schießen. Das sollte doch Ansporn genug sein. Und eine Niederlage würde ja auch gar nicht weiter ins Gewicht fallen. Helfen könnte ein Heimspiel. Sowohl wegen der Fans und dank der Hymne auch gewiss wegen der Stimmung.



Finales Aufsteiger-Ranking