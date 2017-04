19 Randalierer nach Derby in Babelsberg angezeigt

Gleich zweimal stürmten gewaltbereite Fans beim Heimspiel des SV Babelsberg gegen Energie Cottbus am Freitagabend den Rasen. Für 19 Krawallmacher wird das ein Nachspiel haben: Gegen sie wurden Strafanzeigen gestellt.

Beim 2:1-Heimsieg des SV Babelsberg im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion musste die Partie zweimal für rund zehn Minuten unterbrochen werden, weil unter anderem Pyrotechnik in beiden Fanblöcken gezündet worden war und zehn Cottbuser Fans auf den Platz gestürmt waren.

Nach den Ausschreitungen beim Fußball-Regionalligaspiel des SV Babelsberg gegen Energie Cottbus am Freitag hat die Polizei 19 Strafanzeigen aufgenommen. Dabei ergingen 14 Anzeigen gegen Fans von Energie Cottbus, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage von rbb|24 am Samstag mitteilte. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Landfriedensbruchs, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz gegen die Energie-Fans.

Sowohl für den SV Babelsberg wie für Energie Cottbus ist die Saison praktisch gelaufen. Doch im Brandenburg-Derby der beiden Teams am Freitag steckt jede Menge Zündstoff. Nicht nur auf dem Rasen. Von Andreas Friebel

Der Potsdamer Oberbürgermeister Jann Jakobs zeigte sich entsetzt. "Das hat nichts mehr mit Fußball zu tun", sagte der SPD-Politiker. Man müsse auch über gründlichere Einlasskontrollen nachdenken, so Jakobs gegenüber dem rbb-Nachrichtenmagazin "Brandenburg aktuell".

Wie rbb-Reporter Andreas Ulrich berichtet, nahmen die Ausschreitungen ihren Ausgang im Cottbuser Fanblock. Fernsehbilder aus dem rbb-Livestream zeigen, wie schwarz gekleidete Zuschauer die Absperrungen überwinden und auf den Rasen laufen. Polizisten in schwerer Schutzkleidung stellten sich ihnen entgegen. Nach rbb-Informationen wurden zehn Fans vorläufig festgenommen.

Bereits Mitte November 2016 beim Hinspiel in Cottbus hatten mehr als 100 Randalierer während des Brandenburg-Derbys unschöne Szenen provoziert. Dass es zwischen beiden Fangruppen derartige Spannungen gibt, liegt in der unterschiedlichen Fankultur begründet. Während der Kern der Babelsberger Fans eher dem linken Spektrum zuzuordnen sei, kämpften die Lausitzer seit Jahren gegen rechte Tendenzen in ihrer Ultra-Szene, berichtet rbb-Reporter Andreas Friebel. Immer wieder habe es Vorfälle mit rechtsradikalen Hintergründen gegeben. Daher war das Duell zwischen Babelsberg und Cottbus als Hochsicherheitsspiel eingestuft worden.