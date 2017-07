Berliner Halbmarathon - Krampf, Kreislauf, Kummer

02.04.17 | 16:44 Uhr

Nach dem Zieleinlauf sind Halbmarathonläufer entweder überglücklich oder am Boden zerstört. Bei Krämpfen, Blasen oder Kreislaufproblemen helfen Hunderte Ehrenamtliche. In Berlin waren sie am Sonntag im Dauereinsatz. Von Vanessa Klüber

Robert Fuchs massiert ein haariges Männerbein. Er tut dies mit viel Hingabe, schließlich weiß er aus eigener Erfahrung, wie es einem Halbmarathon-Läufer im Ziel ergehen kann: Erschöpfung, Krämpfe, Schmerzen in den Beinen sind nach 21 Kilometern normal. In Berlin ist Fuchs schon häufig mitgelaufen. In diesem Jahr hilft er anderen Läufern. "Ich versuche den Läufern Entspannung, Erholung und Genuss zu geben", sagt er.

Sein Massagepatient strahlt. Er hat Glück gehabt. Für die mehr als 30.000 Läufer stehen nur etwa ein Dutzend Massageliegen zur Verfügung.

Einige Teilnehmer liegen k.o. am Boden

Auch außerhalb der Absperrung zur Massage-Oase auf der Karl-Marx-Allee liegen einige Läufer mit schmerzverzerrten Gesichtern. Um einen am Boden liegenden Mann kümmern sich gleich mehrere Helfer. Kreislaufschwäche, Krämpfe und Herzprobleme sind nach so einem Lauf nicht selten. Auch eine Frau liegt neben der Absperrung auf einer Plastikplane, sie sieht nicht glücklich aus.

Chronologie der Krämpfe

Direkt nach dem Lauf: Stretching oder einfach nur k.o. im Schatten sitzen.

Hart: Die letzten Meter vor dem Ziel tun weh

Hinter dem Ziel sammeln sich die Läufer und suchen nach Sanitätern, Essen, Trinken, Freunden oder einer Massage.

Eine Oase: Hier massieren Ehrenamtliche die Geplagten.

Plastikdecken helfen dabei, nach dem Lauf nicht auszukühlen.

Stretching nach dem Halbmarathon von 21 Kilometern.

Auch am Hintern kann es schmerzhaft ziehen.

Einige Läufer sind eine Dreiviertelstunde später gestartet als die Ersten. Drei Stunden nach dem Start um 10 Uhr kommen weiterhin Läufer an. Play Pause Fullscreen















"Kreislauf spielt nach 21 Kilometern nicht mehr so mit"

Dramatische Verletzungen oder Notfälle habe es bis zum frühen Nachmittag allerdings nicht gegeben, sagt der Einsatzleiter der Johanniter. Die Standardverletzungen seien Blasen an den Füßen. In solchen Fällen verteilen die Johanniter spezielle Pflaster. "Manche sind noch nicht ganz so trainiert am Anfang des Jahres - und da spielt der Kreislauf nach den 21 Kilometern nicht mehr so mit", meint der Einsatzleiter. "Die müssen sich ein bisschen ausruhen, werden aufgepeppelt, bekommen was zu trinken." An ihm läuft ein Teilnehmer vorbei, der weint. Er wird von anderen Mann getröstet.



Wehen am Streckenrand

Eine Johanniter-Kollegin, die schon seit 1982 ehrenamtlich bei den Johannitern mitmacht, sagt: Man müsse manchmal auch einfach nur mit den matten Läufern reden, Schorfwunden behandeln. Danach ginge es ihnen schon besser. Es sei aber auch schon zu kuriosen Einsätzen beim Publikum gekommen. Neben Schwächeanfällen rechnen die Rettungskräfte bei Großeinsätzen stets damit, spontan zu Geburtshelfern zu werden - falls bei einer anfeuernden plötzlich Schwangeren die Wehen einsetzen. Sendung: Abendschau, 02.04.2017, 19.30 Uhr