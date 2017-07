Bild: rbb

Mitglieder-Rekord im LSB - Das sind die beliebtesten Sportarten der Brandenburger

05.04.17 | 18:06 Uhr

Brandenburg kickt, pritscht und dehnt sich: Die märkischen Sportvereine freuten sich im vergangenen Jahr über mehr als 10.000 neue Mitglieder. In den Top 10 der beliebtesten Sportarten finden sich einige Überraschungen. Von Robin Avram



Die Sportvereine im Land Brandenburg freuen sich über einen neuen Mitglieder-Rekord. Im vergangenen Jahr wuchs die Zahl um 10.300 auf rund 342.500 Vereinsmitglieder. Damit hält sich fast jeder sechste Brandenburger in einem Verein fit. "Wir profitieren natürlich von den zehntausenden Berliner Familien, die in den vergangenen Jahren in den Speckgürtel gezogen sind. Aber auch in den berlinfernen Landkreisen, die von Abwanderung betroffen sind, ist der Organisationsgrad der Vereine fast durchweg gestiegen", erläutert Fabian Klein vom Landessportbund Brandenburg auf Anfrage von rbb|24. Zu verdanken sei diese erfreuliche Entwicklung vor allem zehntausenden engagierten Ehrenamtlichen. Zudem agierten viele Vereine immer professioneller.

Am beliebtesten bei den sportlichen Märkern ist natürlich mit Abstand König Fußball, der im vergangenen Jahr 2.000 neue Jünger anlockte. Den prozentual höchsten Zuwachs an Mitgliedern verzeichneten jedoch die Leichtathleten, die Sportschützen - und der Reha-Sport.



Ein Reha-Sportverein hat in Brandenburg die meisten Mitglieder

Dass Gymnastik die zweitbeliebteste Sportart in Brandenburg ist, könnte mit dem hohen Altersdurchschnitt in den Weiten der Mark zu tun haben - aber auch damit, dass viele Vereine hier gute Angebote machen. Der in Cottbus ansässige Brandenburger Präventions- und Rehabilitations-Sportverein (BPRSV) ist mit rund 4.500 Mitgliedern sogar der größte Verein Brandenburgs. Vier seiner Sportler gewannen bei den Paralympics 2016 eine Medaille, er hat rund doppelt so viele Mitglieder wie Energie Cottbus.

Auf Rang 3 der beliebtesten märkischen Sportarten folgt Volleyball - durchaus eine Überraschung, denn Handball ist in der öffentlichen Wahrnehmung wesentlich präsenter. "Das es so viele Volleyballer in Brandenburg gibt, liegt an den vielen Hobby-Spielern, die in Freizeitligen oder nur zum Spaß spielen", erläutert LSB-Sprecher Klein. Typisch für ein Flächenland: Reiten und Sportschießen - in Berlin eher zwei Randsportarten - sind in der Mark in den Top 10 der beliebtesten Sportarten vertreten. Das Kegeln dagegen kommt langsam aus der Mode, die bierseligen Vereine schrumpfen seit Jahren - für eine Top 10-Platzierung reichte es in diesem Jahr nicht mehr.

Und wo in Brandenburger wohnen die meisten Sportler pro Einwohner?



Cottbus lässt alle anderen hinter sich

Ganz vorne bei der Mitgliederzahl liegen die kreisfreien Städte. "Dort gibt es eine gute Infrastruktur und große Vereine. Die Menschen müssen nicht so lange Anfahrtswege in Kauf nehmen wie auf dem Land", begründet der LSB. Aber auch zwischen den kreisfreien Städten gibt es erhebliche Unterschiede: So ist beim Spitzenreiter Cottbuser fast jeder vierte Einwohner in einem Sportverein (22,8 %), in Potsdam fast jeder fünfte (18,1 %). In Frankfurt (Oder) ist es jeder Sechste und in Brandenburg (Havel) nur noch rund jeder Siebte. Dass die dünn besiedelte Uckermark im Ranking so gut abschneidet, liegt vor allem an der Sportstadt Schwedt: Allein der TSV Blau-Weiß und der PCK Schwedt haben zusammen rund 3.000 Mitglieder.

Neue Sportstätten braucht der Speckgürtel

Ganz hinten im Ranking: Die strukturschwache, dörflich geprägte Prignitz - und der Landkreis Oberhavel. Hier ist nur rund jeder achte Einwohner in einem Sportverein aktiv (11,8 %). Oberhavel? Hier gibt es mit Oranienburg, Hohen Neuendorf und Hennigsdorf doch drei vergleichsweise große Städte - jedenfalls für Brandenburger Verhältnisse. LSB-Sprecher Klein vermutet: "Vielleicht sind so viele Berliner Familien neu nach Oberhavel gezogen, dass sie noch gar nicht die Zeit hatten, sich in einem Sportverein anzumelden." Klein verweist dabei darauf, dass auch in den besonders stark boomenden Speckgürtel-Gemeinden Kleinmachnow, Teltow und Stahnsdorf viele Vereine die wachsende Nachfrage gar nicht decken können. Weil neue Sportstätten erst gebaut werden müssen, gibt es hier lange Wartelisten. Die Landesregierung hat den Mangel erkannt und will Abhilfe schaffen: Mit 15 Millionen Euro unterstützt sie im berlinnahen Raum den Bau oder die Sanierung von Sportanlagen. Für den ländlichen Raum stehen bis 2020 dagegen nur acht Millionen Euro zur Verfügung. Aber dafür ist der Name dieses Förderprogramms wohlklingender. Es heißt: "Der goldene Plan Brandenburg".