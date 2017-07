Nach zuletzt durchwachsenen Vorstellungen in der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin gegen die Walter Tigers Tübingen eine überzeugende Vorstellung abgeliefert. Beim 89:72 vor mehr als 11.000 Zuschauern war der Sieg nie in Gefahr.

Alba Berlin hat am Samstagabend einen Heimsieg in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Vor 11.123 Zuschauern setzte sich das Team von Trainer Ahmet Caki gegen die Walter Tigers Tübingen mit 89:72 (51:38) durch. Bester Werfer bei den Hausherren war Malcolm Miller mit 21 Punkten. In der Tabelle eroberten die Berliner vorerst den fünften Platz zurück.

Bis zur Pause sahen die Zuschauer in der Arena am Ostbahnhof eine einseitige Partie. Lediglich im Schlussviertel kamen die Gäste einmal bis auf 68:75 heran. Mit 15 verwandelten Dreiern gelang Alba ein Saisonrekord. "Wir sind sehr gut gestartet, aber nach der Halbzeit haben wir etwas an Konzentration verloren und schon waren die Tübinger wieder im Spiel. Insgesamt bin ich zufrieden damit, wie gut wir den Ball bewegt haben", sagte Trainer Ahmet Caki nach dem Spiel.

An der Tabellenspitze kassierte ratiopharm Ulm die erste Niederlage nach 26 Siegen in Folge: Bayern München bezwang den Tabellenführer vor 6.200 Zuschauern in Ulm mit 83:68 (33:36).



Weiter geht es für die "Albatrosse" am 16. April mit einem Auswärtsspiel - dann müssen die Berliner bei Titelverteidiger Brose Bamberg antreten.