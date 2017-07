Alba Berlin muss nach der Niederlage bei Meister Bamberg um den angepeilten fünften Platz bangen. Schon der sechste Rang würde einen schweren Gegner in den Playoffs bedeuten. Möglicherweise kommt es aber noch schlimmer.

Nach der 71:88-Niederlage bei Meister Brose Bamberg gerät für Alba Berlin das Ziel Platz fünf in Gefahr - diesen Rang belegt derzeit Bonn, das im Falle einer Punktgleichheit den direkten Vergleich für sich entschieden hat.

Die Partie gegen Bamberg galt bereits im Vorfeld als schwere Auswärtsaufgabe für Alba Berlin. Wie schwer sie war, bestätigte sich am Sonntagabend. Die Albatrosse verloren mit 71:88.

Albatrosse zu Gast in Bamberg

Am kommenden Samstag muss Alba beim Tabellen-13. Bremerhaven antreten, bevor es eine Woche später erneut auswärts gegen Frankfurt geht. Das letzte Spiel vor den Playoffs ist am 1. Mai die Heimpartie gegen Ludwigsburg.

Bleibt Alba nach den noch ausstehenden drei Spieltagen auf dem sechsten Platz, drohen in den Playoffs die Schwergewichte Ulm, Bamberg und München. "Wenn man ehrlich ist, muss man gestehen, dass wir noch viel Schützenhilfe bräuchten, um doch noch auf den fünften Platz zu kommen", meint Guard Akeem Vargas.

Wenn es allerdings ganz blöd kommt für Alba, findet die k.o.-Runde ohne den einstigen Serienmeister statt: Auf den Siebten Oldenburg haben die Berliner nur einen Sieg Vorsprung, dahinter liegen Ludwigsburg und Gießen in Lauerstellung. Möglicherweise wird also die Partie gegen die Schwaben am 1. Mai zum Alles-oder-Nichts-Spiel.

"Wir müssen uns gewaltig steigern", forderte deshalb Neuzugang Gerald Robinson vor dem Spiel gegen Bremerhaven.