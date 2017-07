Fußball-Bundesligist Hertha BSC muss vorerst auf Innenverteidiger John Anthony Brooks verzichten. Der 24 Jahre alte US-Amerikaner zog sich einen Faserriss in der Hüftmuskulatur zu und fällt für die Partie bei Werder Bremen aus, wie der Verein am Dienstag mitteilte. Wie lange Brooks fehlen wird, ließ Hertha offen. Er soll voraussichtlich aber noch in dieser Saison zurückkehren.

Die Personalprobleme in der Defensive werden durch Brooks Ausfall immer größer. Auch Niklas Stark und Fabian Lustenberger, die ebenfalls in der Innenverteidigung auflaufen könnten, sind verletzt.



Hertha tritt als Tabellenfünfter am Samstag beim Siebten in Bremen an. Die Berliner haben die vergangenen acht Auswärtsspiele in Serie verloren und damit einen Vereins-Negativrekord aufgestellt.