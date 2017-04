Pyrotechnik auf den Rängen, Fans auf dem Platz: Beim Spiel SV Babelsberg 03 gegen Energie Cottbus ging es am Freitag hoch her. 19 Strafanzeigen bearbeitet die Polizei. Für die Babelsberger ist die Schuldfrage allerdings schon geklärt.

Der SV Babelsberg 03 macht die Anhänger von Energie Cottbus dafür verantwortlich, dass es beim Regionalliga-Derby am Freitagabend zu Krawallen gekommen ist. In einer am Sonntag verbreiteten Erklärung beklagten die Potsdamer, dass es zu "Übergriffen aus dem Cottbusser Gästeblock" gekommen sei. Der Verein sprach außerdem von "massiver Vermummung" und "volksverhetzenden und menschenverachtenden Artikulationen aus dem Gästeblock".

Das Viertliga-Spiel im Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion musste am Freitag zweimal für mehrere Minuten unterbrochen werden, unter anderem, weil auf den Rängen Pyrotechnik gezündet wurde. Auch stürmten mehrere Energie-Fans den Platz. Die Stadionsicherheit drängte sie mithilfe von Beamten zurück, wie die Polizei berichtete. Die Fans wurden vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die "Potsdamer Neuesten Nachrichten" berichteten, dass im Cottbuser Bereich mehrmals der Hitlergruß gezeigt worden sei.



Inzwischen ermittelt die Polizei. Es wurden 19 Strafanzeigen erstattet, unter anderem auf Landfriedensbruch, Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz.



Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage von rbb|24 am Samstag sagte, richten sich 14 davon gegen Anhänger von Energie Cottbus und fünf gegen Fans von Babelsberg 03. Inzwischen seien 13 der 19 Beschuldigten namentlich bekannt, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag der dpa.