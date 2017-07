Schock für Alba Berlin: Kapitän Dragan Milosavljevic zog sich am Mittwoch im Training eine schwere Verletzung am linken Ellenbogen zu. Eine genaue Diagnose stand am Nachmittag noch aus, der 27-Jährige wurde zur Untersuchung ins Unfallkrankenhaus Marzahn gebracht.

Der Serbe werde "bis auf Weiteres" ausfallen, teilte der Verein mit. Milosavljevic ist mit 12,7 Punkten pro Partie der drittbeste Berliner in dieser Saison.

Auch Aufbauspieler Peyton Siva fehlt Alba derzeit. Der Amerikaner befindet sich nach seiner Adduktorenverletzung weiter im Aufbautraining. Wann Silva wieder auf dem Parkett stehen kann, ist ebenfalls offen. Als Tabellensechster muss der Traditionsclub drei Spieltage vor Hauptrunden-Ende noch um die Playoff-Teilnahme kämpfen.