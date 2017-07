Der Neue will Alba nicht umkrempeln

Vor dem Spiel in Frankfurt

Nach der Entlassung von Chefcoach Ahmet Caki hat nun Thomas Päch die Verantwortung für das Team von Alba Berlin. Am Samstag kann er zeigen, ob der Wechsel bereits wirkt, dann ist Alba zu Gast bei den Skyliners Frankfurt.

Alba Berlin muss in den beiden verbliebenen Spielen der Vorrunde unbedingt punkten, um vor dem Playoff-Start in der Basketball-Bundesliga noch einen Chance auf Platz fünf - und damit den Heimvorteil - zu haben. Keine leichte, aber dennoch eine lösbare Aufgabe für Thomas Päch, der nach der Entlassung von Chefcoach Ahmet Caki am Dienstag das Team vorübergehend führt.

Für sein Trainerdebüt am Samstag bei den Skyliners Frankfurt will der Interimscoach aber nicht viel bei seinen Spielern ändern. "Es geht vor allem darum, eine Klarheit zu schaffen und die Dinge einfach zu machen. Zu viel Informationen sind da eher hemmend als förderlich", erklärte Päch am Donnerstag.