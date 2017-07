Alba spielt in Oldenburg - Ein Neuer aus der Stadt des Mondes

01.04.17 | 17:23 Uhr

Im Kampf um den vierten Platz braucht Alba Berlin jeden Sieg, denn der würde Heimrecht in den Playoffs bedeuten. Am Sonntag müssen die Berliner bei den etwas erschlafften Oldenburgern antreten. Unterstützen wird sie ein Neuzugang - der hat gelernt, ganz im Moment zu leben. Von Sebastian Schneider



Mit exotischen Orten kennt er sich aus - Einheimische, die in fremden Zungen sprechen, ungewohntes Essen, eigenartige Gerüche. Die Fans von Alba Berlin müssen sich nicht sorgen: Gerald Robinson wird schon auch in Oldenburg klarkommen. Dort spielt sein neuer Arbeitgeber am Sonntag (15.30 Uhr) und es geht um viel: Weil Alba in den vergangenen Wochen so arg abgeschmiert ist, hängt das Team von Ahmet Caki seinen Ansprüchen nun ziemlich hinterher. Der vierte Platz, der in der ersten Playoff-Runde Heimrecht bedeuten würde, ist kaum noch in Reichweite - aber um wenigstens die winzige Chance zu wahren, braucht Berlin jeden Sieg. Es wird darauf ankommen, ob Gerald Robinson Jr., dieser 1,85 Meter große Basketballer aus Nashville, Tennessee, seinen Ruf bestätigt: Dass er nicht nur fix auf den Beinen, sondern auch beim Integrieren ist. "Ich will schnell den Rhythmus finden und natürlich gewinnen", gab der Mann artig zu Protokoll. Erst zweimal hat er mit seinen Kollegen trainiert.

"Auch dort wird Basketball gespielt"

Der 28-Jährige soll seinen verletzten Landsmann Peyton Siva ersetzen. Dessen Tempo und Unberechenbarkeit gingen den zu behäbig spielenden Berlinern in den vergangenen Wochen überdeutlich ab. Robinson spielte zuletzt für den Klub Petrochimi Bandar Imam in der Hafenstadt Māhschahr. Was man von seinen dort verbürgten 20,9 Punkten, 4,1 Rebounds und 4,3 Assists wirklich zu halten hat, ist fraglich. "Aber auch dort wird Basketball gespielt, wenn auch ein anderer Stil", wendet Robinson ein, "mein Ziel war es aber, wieder in Europa zu spielen".

Schnell, bissig und mit viel Ballgefühl in den Fingern

Übersetzt heißt Māhschahr soviel wie "Stadt des Mondes" und bemisst man die Entfernung zur Hauptstadt Teheran - es sind 1.035 Kilometer - wäre wohl eher "hinter dem Mond" treffender. Der Point Guard aber lässt sich nicht übermäßig von seiner Arbeitsumgebung beeindrucken, das vermittelt ein Blick auf seine Karriere: Er kann bereits auf Engagements in den USA, Belgien, Israel, Lettland und Frankreich zurückblicken. Stellt man ihn mit einem Ball und Sportmontur in eine Halle und bezahlt ihn anständig, wird Robinson liefern. Es ist halt sein Job. "Er ist erfahren und kann sich schnell umstellen, was uns natürlich einen Monat vor den Playoffs sehr hilft. Spielerisch kann er uns viele Dinge geben: Spielübersicht, Energie in der Verteidigung, Ballhandling, Schnelligkeit. Zudem ist er ein Teamplayer", zählt Alba-Trainer Caki Robinsons Vorzüge auf.

Ohne Peyton Siva geht den Berlinern der Spielwitz ab - nur dank ihres Kapitäns Dragan Milosavljevic konnten sie sich zuletzt gegen Bayreuth behaupten.

Rastlos in Pauldingburg

Die Anfrage von Alba erreichte Robinson erst vor etwa einer Woche. Danach holte er sich Tipps von den mit ihm befreundeten Ex-Berlinern Alex Renfroe und Robert Lowery. Er flog nach Nashville, packte innerhalb von sechs Stunden seine Koffer, flog weiter nach Tegel, bekam ein gelbes Trikot mit der Nummer 22 in die Hand gedrückt und lächelte für die Pressefotografen. Die Spielgenehmigung kam rechtzeitig. Ob Ahmet Cakis Systeme Robinsons Hirn bis zum Sonntag vollends erreicht haben, muss sich erst weisen.

In Oldenburg wird er es mit dem menschlichen Turbolader Chris Kramer zu tun bekommen. Keine angenehme Art, in die Bundesliga eingeführt zu werden. Kramer gibt auf, wenn er umgefallen ist und selbst dann sollte man zur Sicherheit nochmal nachsehen, ob er nicht doch noch ein paar Duracell-Akkus unter seinem Trikot versteckt hat. Dasselbe gilt für den Veteranen Ricky Paulding, der auch mit 34 Jahren Oldenburgs größte Last in der Offensive trägt (15,7 Punkte im Schnitt) - der Mann, für den die Fans ihre Stadt liebevoll in "Pauldingburg" umtauften, kriegt im Zweifel immer den letzten Wurf.

Gegen Oldenburg wird es für Dragan Milosavljevic, Niels Giffey, Ismet Akpinar und Elmedin Kikanovic (v.l.) viel zu besprechen geben - die Niedersachsen sind eines der heimstärksten Teams der Liga.

"Big Men werden auf beiden Seiten viel größere Rolle spielen"

Das Team des immer heiseren Mladen Drijencic präsentiert sich in dieser Saison schwächer als sonst, es reichte bisher nur für den achten Platz. In der Mannschaft aber steckt mehr: Weil das Verpassen der Playoffs - der Worst Case - eine Riesenenttäuschung wäre, stehen die Chancen gut, dass Oldenburg gegen Alba was auspackt. Sie haben Shooter wie Philipp Schwethelm, Kreativlinge wie Vaughn Duggins und Brummer wie Brian Qvale. Gerade dessen Fingerhakeln mit Albas Topscorer Elmedin Kikanovic dürfte unter den Körben hochinteressant werden: Ersterer kräftig und zupackend (6,4 Rebounds im Schnitt), Letzterer flink und gelenkig. Das erste Duell zuhause hat Alba recht problemlos geritzt. "Aber das Rückspiel wird natürlich ein komplett anderes Spiel werden – eines, in dem die Big Men auf beiden Seiten eine viel größere Rolle spielen werden", sagt Ahmet Caki. Sein neuer leitender Maschinist Gerald Robinson kennt die Oldenburger noch aus Aufeinandertreffen im Eurocup, da spielte er für Nanterre - aber das ist für seine Maßstäbe vor Urzeiten geschehen. In Berlin hat er einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben. Was danach aus ihm wird, weiß er nicht. Alles wie immer eben. "So weit denke ich nicht. Ich denke nur an das Heute, nicht einmal an das Morgen", sagt Robinson.

Wo genau liegt eigentlich Mahschahr?

