Alibi-Verteidigung, chaotische Spielzüge und erschreckende Ratlosigkeit: Wie sehr der verletzte Teamkapitän Dragan Milosavljevic Alba Berlin fehlt, wurde am Samstag gegen Bremerhaven deutlich. Kurz vor den Playoffs spitzt sich die Lage bei den Berlinern zu.

Am Samstag hat Alba mit 92:100 bei den Eisbären Bremerhaven verloren und die Art und Weise dieser Niederlage macht wenig Hoffnung, dass Ahmet Caki und seine Mannschaft sich in dieser Saison noch entscheidend steigern können. Zwischenzeitlich lagen die Berliner beim Tabellen-Dreizehnten mit 22 Punkten zurück.

Den besten Basketball wollten sie gegen Ende der Saison zeigen, so hatten es die Verantwortlichen von Alba Berlin im vergangenen Sommer gesagt. Dem neuen Trainer Ahmet Caki wollten sie genug Zeit geben, dem ebenso neu formierten Team seine Vorstellung von Basketball beizubringen. Zwei Spiele vor dem Start der Playoffs lässt sich feststellen: Es geht nur noch ums Durchkommen - egal wie.

Alba war geschwächt nach Bremen gereist, wohin die Eisbären für drei Heimspiele in dieser Saison ausgewichen waren. Der Spielgestalter Peyton Siva fehlt ohnehin seit vielen Wochen, zuletzt aber meldete sich noch der Kapitän Dragan Milosavljevic nach einem Trainingsunfall ab. Er hat sich dermaßen am linken Ellenbogen wehgetan, dass er nach offizieller Note "bis auf Weiteres" fehlen wird. Genaueres müssen erst noch weitere Untersuchungen zeigen. In blühender Frische aber sollte man den Serben, dessen Vertrag in Berlin ausläuft, zu den Playoffs nicht zurückerwarten.

Viel wichtiger: Von der vielbeschworenen Aggressivität, die Alba in den vergangenen Jahren gerne für sich reklamierte, war nichts zu sehen. "Es ist enttäuschend, so kurz vor den Playoffs erwartet man mehr - gerade von Alba", sagte Vargas.

Seit Monaten spricht der Coach Caki davon, dass diese Defense besser werden muss. Aber es passiert nicht. Zur falschen Zeit am falschen Ort, das galt an diesem Nachmittag für fast alle Berliner Spieler. "Der Funke ist nicht übergesprungen", fasste Albas theoretisch bester Verteidiger Akeem Vargas das später bei "Telekom Basketball" zusammen.

Nun aber ersetzte Atsür seinen verletzten Mannschaftskollegen Milosavljevic, wenigstens im Angriff jedenfalls. Mit 18 Punkten wurde Atsür am Ende Topscorer der Berliner. Seine beiden Dreier hielten Alba im Spiel, auf 90:96 kam Cakis Team nochmal heran. Zu mehr aber reichte es nicht - die fehlende Leidenschaft war am Ende eine zu große Hypothek.

Es war einzig Engin Atsür zu verdanken, dass es im letzten Viertel nochmal halbwegs spannend wurde. In den vergangenen Monaten wurde der 33-jährige Point Guard oft kritisiert, zu langsam sei er, zu oft würde er abtauchen, warfen ihm Fans vor.

Nach der Pause beschützte Alba den eigenen Korb die ersten paar Minuten mit der nötigen Härte. Elmedin Kikanovic klaute den Ball, Gaffney blockte ihn - Fast Breaks brachten Berlin wieder heran. Aus dem Feld aber verdaddelten die Berliner Distanzschützen Wurf um Wurf. Zwei von zwölf versuchten Dreiern hatten sie im dritten Viertel erst verwandelt, Bremerhaven dagegen traf unbeirrt. Der Alba-Center Kikanovic spielte nur 18 Minuten, an diesem Tag konnte er seinen Gegnern nicht weh tun. Mitte des dritten Abschnitts stand es 70:48. Die Berliner Spieler schlurften mit hängenden Schultern und ratlosen Blicken zu ihrem Trainer.

Die Partie gegen Bamberg galt bereits im Vorfeld als schwere Auswärtsaufgabe für Alba Berlin. Wie schwer sie war, bestätigte sich am Sonntagabend. Die Albatrosse verloren mit 71:88.

Albatrosse zu Gast in Bamberg

"Wir haben vorher viel geredet und gesagt, dass wir das heute angehen wollen wie ein Playoff-Spiel. Aber wenn man sich den Score anschaut: 100 Punkte. Das ist nicht akzeptabel", sagte Vargas, er schaute dabei einigermaßen ernüchtert.

Einzig die schnelle Eingewöhnung des nachverpflichteten Gerald Robinson machte etwas Hoffnung - der schnelle Guard kam für Alba auf 15 Punkte und war in den meisten Situation agil und anspielbar. Das war an diesem Tag schon eine Menge. "Bremerhaven ist sehr stark aus der Halbzeit gekommen und hat eine hohe Führung herausgespielt. Trotzdem ist es uns gelungen, dass Spiel in den letzten 16 Minuten noch einmal spannend zu machen. Die Niederlage tut uns im Hinblick auf die Playoffs sehr weh", sagte Ahmet Caki.

Nun könnte sein Team vom sechsten Platz noch weiter nach hinten rutschen, was die Ausgangslage für die Endrunde verschlechtern würde - wenn es extrem dumm für die Berliner läuft, verpassen sie zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Playoffs. Aber soweit will noch niemand denken. Alba muss noch gegen Frankfurt (10.) und Ludwigsburg (8.) ran, beides keine unlösbaren Aufgaben. Aber das haben sie vor der Abreise nach Bremen auch gedacht.

Sendung: Inforadio, 22.04.17, 20 Uhr