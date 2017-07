Niederlage in Oldenburg - Alba kann auswärts einfach nicht gewinnen

02.04.17 | 21:38 Uhr

Die Krise bei Alba hält weiter an: Am Sonntag kassierten die Basketballer aus Berlin beim Tabellensiebten in Oldenburg die sechste Niederlage im achten Spiel. Damit sind auch die Chancen auf eine möglichst gute Play-Off-Position wieder etwas kleiner geworden.



Alba Berlin hat im Kampf um eine möglichst gute Ausgangsposition für die Play-Off-Runde weiter an Boden verloren. Bei den Baskets Oldenburg verlor der Hauptstadt-Club am Sonntagnachmittag mit 81:93 (38:49). Für Alba war es bereitsw die vierte Auswärts-Niederlage in Folge und die sechste Niederlage im achten Spiel.



Probleme vor allem in der Defense

Alba begann abgeklärt und führte schnell 6:2. Mitte des ersten Viertels fanden auch die Gastgeber in die Partie. Zunächst dominierten beide Offensivreihen. Im zweiten Viertel drehten die Niedersachsen auf; die Albatrosse hatten in der Defense große Probleme gegen die offensivstarken Oldenburger und vergab selbst zu viele offene Würfe. So wuchs der Rückstand bis zur Halbzeit an.



Auch nach dem Seitenwechsel konnte die Berliner Abwehr die Gastgeber nicht stoppen. Vor allem Oldenburgs 34-jährigen Routinier Rickey Paulding (27 Punkte) bekamen die Berliner nie in den Griff. Ein ordentliches Debüt im Berliner Trikot gab Neuzugang Gerald Robinson. Ihm gelangen in knapp 13 Minuten neun Punkte und zwei Assists. Nach nur zwei Tagen Teamtraining konnte er erwartungsgemäß dem Berliner Spiel aber noch keine neuen Impulse verleihen.



Im Play-Off droht nun ein Club aus dem Spitzen-Trio

Da die Telekom Baskets Bonn zur gleichen Zeit in Frankfurt gewannen, rutschten die Berliner vom fünften auf den sechsten Platz ab. Damit droht in der K.o.-Runde ein Erstrunden-Duell mit einem Team aus dem Spitzen-Trio Ulm, Bamberg oder München. Oldenburg dagegen beendete seine Negativserie von zuletzt vier verlorenen Partien und liegt weiter auf Platz sieben. Bei den Berlinern konnte auch Center Elmedin Kikanovic mit 18 Punkten die Niederlage nicht verhindern.



Die Bonner gewannen bei den Fraport Skyliners mit 74:73, Julian Gamble erzielte in der Schlussminute die entscheidenden Punkte. Die Frankfurter liegen damit weiter hinter den Playoffplätzen und haben vier Niederlagen mehr als Oldenburg auf dem Konto.