Der Abwärtstrend von Alba Berlin hält an: Trotz der Verpflichtung von Thomas Päch als neuem Trainer müssen die Hauptstadt-Basketballer weiter auf den nächsten Auswärtssieg warten. Am Samstagabend verlor der Pokalsieger auch bei den Skyliners in Frankfurt.

Auch der neue Berliner Coach Thomas Päch hat den Abwärtstrend von Alba in der Basketball-Bundesliga nicht stoppen können. Am Samstag unterlagen die Berliner bei den Fraport Skyliners Frankfurt 71:83 (34:36). Den letzten Auswärtssieg hatten die Albatrosse Anfang Januar in Vechta gefeiert. Die Berliner bleiben zwar Sechster, können den angestrebten fünften Platz aber nicht mehr erreichen. Beste Berliner Werfer waren Elmedin Kikanovic mit 15 und Bogdan Radosavljevic mit zwölf Punkten.

Beide Teams begannen nervös. Ein Spielfluss kam so kaum auf. Aber bei Alba war zumindest zu sehen, dass sie sich bei der Abwehrarbeit einiges vorgenommen hatten. Aggressiv und eng am Mann brachten sie die Gastgeber immer wieder zu Ballverlusten. So beendeten die Berliner das erste Viertel mit einer 20:16-Führung. Doch im zweiten Viertel häuften sich dann bei den Berlinern die Fehler. Allein in der ersten Hälfte leisteten sie sich elf Ballverluste (insgesamt 20). So ging es für den Hauptstadt-Club mit einem 34:36-Rückstand in die Kabine.



Auch nach dem Seitenwechsel konnte Alba die Verunsicherung nicht abschütteln - im Gegensatz, sie wuchs von Minute zu Minute an. Nach einem 2:12-Lauf wurde der Rückstand im dritten Viertel beim 36:46 dann erstmals zweistellig. Die Defensive war überfordert und die Wurfquote im Angriff blieb schwach. So konnten die Skyliners ihre Führung ausbauen. Im letzten Viertel kam Alba bis auf neun Punkte (62:71) heran, aber das Aufbäumen kam letztendlich zu spät.