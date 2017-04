Klempau Potzdam Sonntag, 30.04.2017 | 11:46 Uhr

Ich wollte heute mittag zum grillen zu meinen Schwiegereltern in die Herrmann Maaß Straße.Ich habe mich sehr über die vielen Staßensperren gefreut. Nach 2 Stunden fahrzeit und verdorbenem Fleisch im Kofferraum habe ich das Grillen auf nächstes Wochenende verschoben und wollte dann zu meinem Boot an die Havel. Mit totalem Entsetzen muste ich feststellen das auch hier alle Wege gesperrt waren.Ich wollte mich an dieser Stelle einmal recht herzlich für das versaute Wochenende bedanken. Ich werde in der nächsten Woche durch meinen Anwald Schadensersatzansprüche (verdorbenes Fleisch, Benzingeld, vergeudete Zeit, Freiheitzberaubung usw.) prüfen lassen.Ich würde sie bitten im nächsten Jahr auf diese bescheuerte Veranstalltung zu verzichten um derartige Probleme im zu vermeiden, hier giebt es so viele Wald und Feldwege auf denen mann wunderschön langlaufen kann, da muss mann nicht der hart arbeitenden Beföllkerung die wenigen Wochenenden versauen.In diesm Sinne"lauft bitte wo anders"mit sehr un