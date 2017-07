Der Traum vom Finale ist aus: Durch eine 1:2-Niederlage in München sind die Berliner Eisbären im Play-Off-Halbfinale um die Eishockey-Meisterschaft ausgeschieden. Wieder fiel das entscheidende Tor in der Verlängerung - diesmal aber gegen die Berliner.

Die Eisbären sind raus: Im fünften Play-Off-Halbfinale unterlagen die Berliner am Sonntag bei Titelverteidiger EHC München in der Verlängerung mit 1:2 (0:1, 1:0, 0:0). Damit erhöhten die Münchner in der "Best of seven"-Serie auf 4:1 und stehen damit erneut im Play-Off-Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Das entscheidende Tor erzielte Kapitän Michael Wolf in der 72. Spielminute.

Der Gegner der Münchner muss erst noch ermittelt werden, denn im zweiten Play-Off-Halbfinale konnten die Ice Tigers aus Nürnberg durch einen 4:1-Sieg gegen die Grizzlys aus Wolfsburg in der Halbfinal-Serie auf 2:3 verkürzen. Das erste von maximal sieben Finalspielen startet am kommenden Sonntag.