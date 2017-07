Weil viele Berliner Sporthallen monatelang als Notunterkünfte für Flüchtlinge belegt waren, zahlt der Senat an die betroffenen Vereine insgesamt 950.000 Euro Entschädigung. "Wir wollen die Kraft und das Engagement der Sportvereine würdigen und ihnen eine Anerkennungsprämie zukommen lassen", sagte Sportsenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch in Berlin.

Insgesamt 160 Vereine haben Anspruch auf die Entschädigung. Bei der Verteilung der Gelder hilft der Landessportbund (LSB) mit. Man wolle dabei unbürokratisch vorgehen, erklärte LSB-Präsident Klaus Böger. Die Vereine hatten durch die Zweckentfremdung der Sporthallen auch finanzielle Verluste hinnehmen müssen, weil Mitglieder ausgetreten sind, wenn sie nicht mehr trainieren konnten. Auch für die Verbände soll Geld zur Verfügung stehen, so Geisel.