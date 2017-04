Audio: Inforadio | 29.04.2017 | Nikolaus Hillmann - Spielbericht & Kurz-Interview mit Pal Dardai

Niederlage in Bremen - Hertha kassiert neunte Auswärtsniederlage hintereinander

29.04.17 | 18:49 Uhr

Hertha wird den Auswärtsfluch einfach nicht los - und diesmal war die Niederlage schon nach 15 Minuten besiegelt: durch einen Doppelschlag von Fin Bartels und Max Kruse. In beiden Fällen machte Hertha-Keeper Rune Jarstein keine glückliche Figur.



Es kam, wie es kommen musste: Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann auswärts offenbar nur noch verlieren. Auch an diesem Samstagnachmittag hielt der Auswärtsfluch an, denn die Berliner verloren beim SV Werder Bremen sang- und klanglos mit 0:2, wobei das Spiel bereits nach 15 Minuten entschieden war.

Bartels und Kruse lassen Jarstein schlecht aussehen

Erst Fin Bartels nach Vorarbeit von Max Kruse (9. Minute), dann Max Kruse nach Vorlage von Fin Bartels: schon lagen die Herthaner hinten, die gegen die ganz in Grün spielenden Bremer diesmal auf das grelle Auswärtstrikot verzichten konnten. Nur Torwart Rune Jarstein war in Pink aufgelaufen, doch davon ließ sich Werder nicht blenden, wobei der Berliner Keeper bei beiden Treffern nicht gerade gut aussah. Beim 0:1 ließ er sich durch Bartels tunneln; beim zweiten Treffer spielte er Bartels den Ball vor die Füße, dieser brauchte nur noch querzulegen, so dass Kruse ungehindert einschießen konnte.

"Keine richtige Torgefahr"

Für die Hansestädter war es der fünfte Heimsieg in Folge, damit rücken die Norddeutschen in der Tabelle auf den sechsten Platz vor und liegen mit nunmehr 45 Zählern nur noch einen Punkt hinter Hertha. Trainer Pal Dardai, der nach der achten Auswärtspleite in Mainz noch richtig sauer war, trug es mit Fassung: "Es war schwierig, Werder hat tief gestanden und wollte nur kontern", analysierte Dardai nach dem Spiel. Sein Team habe mit "mit Geduld nach vorne gespielt", aber eine "richtige Torgefahr" konnte auch der Ungar nicht erkennen.

Dardai will noch sechs Punkte holen

Allerdings glaubt Dardai zu wissen, wie es im allerletzten Auswärtsspiel der Saison, am 13. Mai in Darmstadt, vielleicht doch noch klappen kann: "Man muss da anders reingehen in so ein Spiel und mehr Aggressivität zeigen", sagte Dardai dem rbb. Dann würden solche Fehler wie beim 0:2 nicht passieren. "Das ist Naivität pur." Die Hoffnung auf die Teilnahme am europäischen Wettbewerb hat Dardai noch nicht aufgeben. Er habe schon vor Wochen gesagt, dass Hertha noch vier Spiele gewinnen müsse; zwei davon seien bereits geschafft. Wenn die Mannschaft aus den drei letzten Partien (Leipzig, Darmstadt, Leverkusen) jetzt noch sechs Punkte hole, sei Hertha dabei. "Wenn nicht, dann bist Du noch nicht soweit, entweder psychisch, körperlich oder taktisch" - das müsse man akzeptieren.



Hertha findet nicht ins Spiel

Zuvor hatte Dardai eine Partie gesehen, in der sein ersatzgeschwächtes Team nie wirklich zum Zuge kam. Selbst nach den schnellen Gegentoren ließ die Mannschaft in der Offensive viel vemissen. Es dauerte bis zur 38. Minute, ehe das Werder-Tor durch einen Kopfball von Vladimir Darida erstmals in Gefahr geriet. Werder-Coach Alexander Nouri konnte es sich sogar erlauben, seine Rekonvaleszenten Serge Gnabry und Thomas Delaney zunächst auf der Reservebank zu belassen. Bester Stimmung bejubelte das Bremer Publikum in der Halbzeitpause einen der seltenen Besuche von Ex-Trainer Thomas Schaaf in der Arena am Osterdeich.

Nur Darida kann wirklich überzeugen

Nach dem Seitenwechsel ersetzte Delaney bei den Grün-Weißen den Österreicher Florian Grillitsch. Hertha BSC kam jetzt zu mehr Spielkontrolle, entwickelte einen stärkeren Offensivdruck, doch die Aktionen blieben zumeist harmlos. Ausnahme: Ein Flachschuss von Salomon Kanou in der 52. Minute. In der Folgezeit schalteten die Bremer einen Gang zurück, ließen eine Berliner Feldüberlegenheit zu, gerieten aber nicht mehr ernsthaft in Gefahr. Das mögliche 3:0 vergab Theodor Gebre Selassie nach Flanke von Delaney (71.). Das besonders in der ersten Halbzeit blendend aufgelegte Angriffsduo Kruse/Bartels verdiente sich bei den Platzherren die Bestnote. Auf Seiten der Berliner konnte nur Darida überzeugen.