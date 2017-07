Finale in der Fußball-Bundesliga

Nur noch fünf Partien - die Fußball-Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. Doch Hertha BSC und die anderen Anwärter aufs internationale Geschäft überbieten sich in Sachen Harmlosigkeit. Wie bringen die Berliner die Saison zu Ende? - fragt sich Dennis Wiese .

So voll ist es selten bei Hertha. Nicht auf dem Platz, da hat Trainer Pal Dardai noch immer mit reichlich Verletzungssorgen zu kämpfen. Voll war es neben dem Platz. Die Osterferien sorgten am Dienstag für rund 80 Hertha-Fans. Großes Thema unter den Anhängern: Der zahnlose Kampf um die "Europa League"-Plätze.

Gegen die kriselnden Mainzer brachte Hertha BSC am Samstag nicht viel zustande. Vom vermeintlichen Klassenunterschied zwischen Europa-League-Kandidaten und Abstiegsanwärter war nichts zu sehen - die Berliner verloren mit 0:1. Eins ist ihnen damit gelungen: Der neue Vereinsrekord bei Auswärtsniederlagen.

Schwarze Fastnacht am Karsamstag

Hertha verliert 0:1 in Mainz

"Keiner will das so richtig von denen, die alle um die 40 Punkte rumeiern, bei Hertha fehlt mir das Vertrauen", sagt einer der Fans am Rand des Trainingsplatzes. Und auch ein anderer gibt sich skeptisch - "wegen der Erfahrungen der letzten Jahre, aber als Hertha-Fan bin ich weiter hoffnungsvoll". Für einen weiteren Anhänger der Blau-Weißen ist es dagegen "selbstverständlich", dass sich die Berliner für den Europapokal qualifizieren: "Aus den letzten fünf Spielen holen sie neun Punkte – 52 Punkte reichen."