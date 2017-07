Audio: Inforadio | 04.04.2017 | Stephanie Baczyk | Bild: imago sportfotodienst

Schwarzmalen ist in Köpenick verboten - Union will Topspiel-Pleite wiedergutmachen

04.04.17 | 07:55 Uhr

Viel Zeit, sich über die jüngste Niederlage im Spitzenspiel gegen Hannover zu ärgern, bleibt dem 1. FC Union nicht. Am Mittwoch kommt der FC Erzgebirge Aue an die Alte Försterei. Damir Kreilach, der Pechvogel vom Wochenende, trifft gegen die Sachsen besonders gerne. Von Stephanie Baczyk

Er hat den Ball nicht kommen sehen. Damir Kreilachs Eigentor im Spitzenspiel gegen Hannover war kurios, das weiß er. Ecke von links in den Sechzehner, die Kugel senkt sich und tropft dem Kroaten auf den Kopf. Und von da aus ins Tor zum 0:2. Eine Bogenlampe, unhaltbar für Torwart Daniel Mesenhöler.

Niederlage gegen Hannover ist längst abgehakt

"Ich bin der Pechvogel gewesen", sagt Kreilach. "Aber ich konnte in dieser Situation leider nicht viel anders machen." Böse ist ihm deshalb niemand in Köpenick – und überhaupt: Das Spiel gegen Hannover ist längst abgehakt. Es ist englische Woche in der Zweiten Liga, der FC Erzgebirge Aue zu Gast im Stadion an der Alten Försterei. An die Sachsen hat Damir Kreilach beste Erinnerungen – in den letzten drei Duellen traf er viermal. "Das weiß ich noch", sagt der 27-Jährige darauf angesprochen und lacht. "Aber ich wollte das nicht so sagen, lieber abwarten, was am Mittwoch passiert. Am Ende ist es egal, wer trifft. Hauptsache es werden drei Punkte."

Kreilachs Einstellung spiegelt die aktuelle Stimmung im Verein perfekt wider. Die erste Rückrunden-Niederlage, ausgerechnet gegen den Aufstiegskonkurrenten Hannover 96 wurmt Spieler und Trainer nicht. Im Gegenteil. "Wir haben ein Spiel verloren, nicht mehr und nicht weniger", bringt es Unions Coach Jens Keller auf den Punkt. "Wir nehmen das jetzt so, haben ein Heimspiel und wollen da weiter unsere Macht demonstrieren."

Beeindruckende Heimserie

Seit Ende Oktober 2016 haben die Eisernen vor heimischer Kulisse nicht mehr verloren – in der Rückrunde sogar alle Spiele im Stadion an der Alten Försterei gewonnen. Die Serie ist beeindruckend. Und doch weiß Rechtsverteidiger Christopher Trimmel, dass ein Sieg gegen den Abstiegskandidaten Aue nicht selbstverständlich ist. "Da wird sehr viel Kampf dabei sein, die werden uns nichts schenken. Das wird ein hartes Spiel werden", so der 30-Jährige.

Die Sachsen haben aktuell einen Lauf, sind seit vier Spielen ungeschlagen. Unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco, mit 31 Jahren gerade einmal ein Jahr älter als Trimmel, haben die Auer aus den letzten drei Partien sieben Punkte geholt. "Es ist nicht so, dass das ein Selbstläufer wird. Von wegen: Jetzt haben wir in Hannover verloren, jetzt gewinnen wir unser Heimspiel wieder", stellt Jens Keller klar. "Nein, wir brauchen wahnsinnig viel Energie, um dieses Spiel erfolgreich zu gestalten."

Kroos gegen Erzgebirge möglicherweise wieder dabei

Der 46-Jährige spielt auf die läuferische Leistung seines Teams an – die war gegen Hannover ausbaufähig. "Ich glaube nicht, dass es am Kräfteverschleiß liegen wird", sagt er – angesprochen auf eine mögliche Änderung seiner Startelf – mit einem Augenzwinkern. Klar ist: Stephan Fürstner fehlt nach seiner Knie-Operation auch gegen Aue. Sein Vertreter im defensiven Mittelfeld, Dennis Daube, hat am Wochenende nicht vollends überzeugen können. Eroll Zejnullahu wäre eine weitere Option. Links in der Viererkette wäre Michael Parensen für Kristian Pedersen denkbar. Gute Neuigkeiten gibt es immerhin vom Kapitän: Felix Kroos ist, Stand jetzt, einsatzbereit.

Enges Aufstiegsrennen – jeder Punkt zählt

Ein Sieg gegen Aue wäre enorm wichtig für den 1. FC Union. Denn bei der aktuellen Tabellenkonstellation zählt wirklich jeder Punkt: Mit 50 Zählern sind die Köpenicker Dritter, gleichauf mit Stuttgart und Braunschweig, dahinter folgt Hannover mit 49 Punkten. "So einen Kampf an der Spitze habe ich noch nie erlebt", sagt Kreilach. "Aber wir wollen bis zum Ende oben dabei sein – und dann werden wir sehen, was passiert. Wir wollen einfach die aktuelle Situation nutzen, um eine neue Erfolgsserie zu starten." Dass der Kopf ihnen dabei in die Quere kommen könnte, davor hat Kreilachs Teamkollege Christopher Trimmel keine Angst. "Vielleicht kommt irgendwann mal die Spannung, wenn es in die letzten Spieltage geht und es noch immer so eng ist, aber jetzt ist noch alles ruhig", gibt sich der Österreicher gelassen. Klar ist: Der 1. FC Union ist mittendrin im Aufstiegskampf – und ist sich dessen auch bewusst. "Wenn man noch acht Spiele hat und punktgleich ist mit dem Tabellenführer, dann hat man ganz klar das Ziel, dass man natürlich aufsteigen möchte", so Jens Keller.