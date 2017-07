Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat im Rennen um den Erstliga-Aufstieg erneut einen Rückschlag erlitten. Trotz großem Kampf verloren die "Eisernen" am Montagabend das Spitzenspiel bei Tabellenführer VfB Stuttgart.

Für den 1. FC Union war es die erwartet schwere Partie, und sie hatte - objektiv betrachtet - auch einen hochverdienten Sieger: Zweitliga-Spitzenreiter VfB Stuttgart gewann das Top-Spiel gegen den Tabellenvierten aus Berlin am Montagabend mit 3:1 (2:0) und hat damit seine Ambitionen auf den direkten Wiederaufstieg noch einmal unterstrichen. Dagegen verpasste das Team von Trainer Jens Keller den möglichen Sprung auf Platz zwei und bleibt Tabellenvierter.

Die Köpenicker waren hochmotiviert in die Partie gegangen und konnten den VfB zumindest in den Anfangsminuten mehrmals unter Druck setzen. Schließlich hatte Unions Trainer Jens Keller angekündigt, sich nicht zu verstecken und für "brutale Brisanz" im Aufstiegsrennen zu sorgen. Doch nach ungefähr zehn Minuten setzte sich der Schwaben-Express in Bewegung, und der VfB zeigte, warum er die Zweitliga-Tabelle anführt.

Union fand nur wenig Mittel, den Offensivdrang der Gastgeber zu stoppen. Vor allem die Mittelfeldreihe des VfB bekam Kellers Team überhaupt nicht in den Griff. Schon nach sechs Minuten ging ein Schuss des überragenden Alexandu Maxim knapp vorbei. Richtig gefährlich wurde Union dagegen nur einmal durch Sebastian Polter (26.), der nach einer Ecke aber freistehend am Tor vorbei köpfte.