Fußball-Zweitligist Union Berlin hat im Kampf um den Aufstieg zum zweiten Mal hintereinander verloren. Nach der Auswärtspleite in Hannover unterlagen die Berliner am Mittwochabend im Heimspiel gegen Aue, den wiedererstarkten Abstiegskandidaten aus dem Erzgebirge.

Union verliert Spitzenspiel in Hannover

Damit verpassten die Berliner die mögliche Rückkehr an die Tabellenspitze und können noch von Glück sagen, dass auch die beiden anderen Aufstiegsaspiranten VfB Stuttgart und Eintracht Braunschweig Punkte liegen ließen: Der VfB lag bei 1860 München lange mit 0:1 hinten und konnte erst kurz vor Schluss zum 1:1-Endstand ausgleichen. Braunschweig kam in Fürth über ein 0:0 nicht hinaus. Neuer Tabellenführer ist Hannover 96 mit jetzt 52 Punkten, Union hat 50 Punkte und liegt auf Platz vier.

Den entscheidenden Treffer für Aue erzielte Dimitrij Nazarov (79.). Die Sachsen setzten damit ihren Aufwärtstrend fort und holten in vier Spielen unter dem neuen Trainer Domenico Tedesco bereits zehn Punkte. Der dreimalige DDR-Meister rangiert mit nun 29 Zählern weiter vor den Abstiegsrängen und ist schon seit fünf Spielen ungeschlagen.

Vor 20.877 Zuschauern im Stadion An der Alten Försterei versteckten sich die Gäste nicht und drängten angeführt vom agilen Dimitrij Nazarov von Anfang an auf die Führung. Union, das zuvor im Oktober 2016 die letzte Heimniederlage kassiert hatte, offenbarte im Traditionsduell ungewohnte Schwächen in der Defensive und wurde der Favoritenrolle nicht gerechnet.