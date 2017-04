Nach einem Unterzahl-Sieg gegen den SV Sandhausen kann sich der 1. FC Union Berlin weiter Chancen auf den Bundesliga-Aufstieg ausrechnen. Am Freitagabend bezwangen die "Eisernen" am 31. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga den SV Sandhausen mit 2:1 (1:0).

Nach dem elften Saisonheimsieg stehen die Berliner in der Tabelle mit 57 Punkten weiter auf Rang vier. Sandhausen ist mit 38 Zählern Zehnter. Damit setzen die Berliner die anderen Erstliga-Kandidaten Stuttgart, Braunschweig und Hannover unter Druck. Der VfB muss als Tabellenführer mit drei Punkten Vorsprung am Samstag in Nürnberg antreten. Das Team von Hannover 96, das wie Union 57 Zähler aufweist, empfängt am Sonntag Fortuna Düsseldorf, und Eintracht Braunschweig (ebenfalls 57) ist bei 1860 München zu Gast.