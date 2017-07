Favoritensieg beim diesjährigen Berliner Halbmarathon: Der Kenianer Gilbert Masai kam am Sonntag nach gut 21 Kilometern als erster ins Ziel. Auch bei den Frauen kamen die Schnellsten aus Kenia. Bei den Skaterinnen allerdings war eine Deutsche ganz vorn.

Gilbert Masai hat den diesjährigen Berliner Halbmarathon gewonnen. Der Kenianer absolvierte die Strecke in 59:57 Minuten und blieb damit als einziger Läufer unter der Stundenmarke. Seine persönliche Bestzeit verfehlte der 35-Jährige allerdings um 26 Sekunden.

Bester deutscher Läufer wurde Homiyu Tesfaye aus Frankfurt am Main, der eigentlich auf der 1.500-Meter-Strecke zu Hause ist. Bei seinem zweiten Halbmarathon überhaupt kam der gebürtige Äthiopier in 1:02:58 auf Rang sieben. Der Regensburger Philipp Pflieger (1:04:04) wurde Neunter. "Es war ein harter Tag heute, der Wind hat ganz schön Kraft gekostet", sagte Pflieger.

Auf den Plätzen folgten weitere Läufer aus Kenia. Vincent Kipchumba kam mit einer Zeit von 1:00:32 auf Rang zwei, Reubern Limaa wurde Dritter (1:01:43). Daniel Chebii, der sich ebenfalls Hoffnungen auf den Sieg gemacht hatte, wurde in 1:01:49 Vierter.

Auch bei den Frauen kamen die schnellsten Läuferinnen aus Kenia. Joan Melly gewann in 1:08:45 Stunden vor ihrer Landsfrau Edith Chelimo (1:08:57). Auf Rang drei folgte Elizeba Cherono aus den Niederlanden (1:10:43). Die mehrfache deutsche Meisterin Sabrina Mockenhaupt (Hamburg), zuletzt von Verletzungsproblemen geplagt, war als Achte (1:12:11) beste Deutsche vor Katharina Heinig (Frankfurt am Main, 1:13:25).

Bei den Skaterinnen gab es einen deutschen Erfolg: Katharina Rumpus aus Heilbronn setzte sich in 37:25 Minuten vor ihrer Dauerrivalin Sandrine Tas (Belgien) und Josie Hofmann aus Gera durch, die die gleiche Zeit liefen.

Bei den Skater-Herren musste sich Marathon-Seriensieger Bart Swings (Belgien) über die halbe Distanz am Sonntag dem Franzosen Fernandez knapp geschlagen geben. Beide kamen in 30:11 Minuten ins Ziel. Dritter wurde der Fanzose Nolan Beddiaf in 31:46 Minuten.