Die Füchse Berlin haben das "Final Four"-Turnier um den europäischen EHF-Pokal erreicht. Eine Woche nach dem Hinspiel-Sieg in Ungarn gewann der Handball-Bundesligist am Samstag auch das Rückspiel gegen Tatabanya KC aus Ungarn.

Die Füchse Berlin haben im EHF-Pokal das Final Four in Göppingen erreicht. Am Samstag besiegten die Berliner Handballer daheim im Viertelfinal-Rückspiel den ungarischen Vertreter Tatabanya KC mit 28:22 (14:13). Bereits das Hinspiel hatten die Füchse 30:25 gewonnen. Beste Berliner Werfer waren Steffen Fäth mit sechs Toren und Hans Lindberg mit fünf Treffern.

Die Füchse hatten vor 4.828 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle Probleme, ins Spiel zu finden. In der Abwehr fehlte der Zugriff, im Angriff agierte man zu unkonzentriert. Erst in der elften Minute gingen die Gastgeber beim 7:6 erstmalig in Führung. Die Abwehr um Keeper Silvio Heinevetter stand nun besser, die Probleme im Angriff blieben. Reihenweise vergaben die Füchse klare Würfe. So hieß es zur Pause nur 14:13.