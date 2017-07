In Moskau entwickelte sich von Beginn an ein echter Krimi. Dabei boten die Berliner ihrem hochfavorisierten Gegner auch in der Dynamo-Halle über die gesamte Distanz einen beherzten Kampf. Nach 44 Minuten nutzte Berlin zunächst seinen elften Satzball zum 1:0, ehe Moskau das Tempo erhöhte und nach Sätzen mit 2:1 in Führung ging. Doch auch davon ließen sich die Volleys nicht aus dem Konzept bringen. Den vierten Satz gewannen sie mit 25:15 fast im Schnelldurchgang.

Mit dem 2:2-Satz-Ausgleich hatten die Volleys auch den "Golden Set" sicher. Dieser wäre gespielt worden, wenn Moskau mit 3:2 gewonnen hätte und damit die 2:3-Hinspiel-Niederlage ausgeglichen hätte. Doch die Volleys machten schon im Tiebreak alles klar, lagen schnell mit 5:1 in Führung und ließen den Gegner dank konzentrierter Aktionen nicht mehr herankommen.