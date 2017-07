Audio: Inforadio | 28.04.2017 | Jakob Rüger

Berlin Volleys im CL-Halbfinale - Der Traum vom ganz großen Coup

28.04.17 | 13:46 Uhr

Zum ersten Mal haben sich die Volleys für die Endrunde der Volleyball-Championsleague qualifiziert – Halbfinalgegner ist Zenit Kazan aus Russland. Für dieses Match müssen die Berliner wahrscheinlich alles aufbieten. Von Jakob Rüger

Die BR Volleys stehen vor dem Höhepunkt ihrer Saison. Erstmals hat sich der Deutsche Volleyball Meister sportlich für das Final Four der Champions League qualifiziert. Nun heißt das Motto: nichts ist unmöglich. "Auf jeden Fall gehen wir nicht als Favorit in dieses Halbfinale", sagt Kapitän Robert Kromm beim Abschlusstraining mit einem Augenzwinkern. "Kazan ist aktuell die beste Mannschaft der Welt. Das sind einfach die Welt-Topstars, die da spielen." Die Berliner hatten nicht unbedingt Glück bei der Auslosung für die Halbfinalpartien im Palalottomatica von Rom an diesem Wochenende. Zahlreiche internationale Topvereine haben in dieser Saison versucht, Kazan zu schlagen. Doch Zenit verfügt über eine Angriffs- und Aufschlagqualität, die in der Champions League ihresgleichen sucht. Keinem Team ist es gelungen, die Russen in dieser Saison zu bezwingen. Weltklasse-Akteure wie der US-Amerikaner Matthew Anderson und der Kubaner Wilfredo Leon sind die perfekte Ergänzung für den russischen Stamm um Olympiasieger Maxim Mikhailov.

Mehr zum Thema Erstes Finalspiel gegen Friedrichshafen - Fehlstart für die Berlin Volleys Den Volleys steckte offenbar noch das Halbfinale in den Knochen. Zur ersten Finalbegegnung beim VfB Friedrichshafen zeigten sich die Berliner am Sonntag jedenfalls in schwacher Form. Keinen einzigen Satz konnten die Volleys gegen den 13-fachen deutschen Meister gewinnen.



"Kazan hat drei der fünf besten Diagonalangreifer der Welt in seinen Reihen", warnt Volleys Trainer Roberto Serniotti. Nur einer kann für die Russen auch auf dem Feld stehen, das sagt eigentlich alles über die Qualität des vierfachen Champions League Siegers. Möglich macht eine solche Staransammlung der Erdgasriese Gazprom. Das russische Unternehmen ist Hauptsponsor und pumpt viel Geld in Zenit.

Träumen muss erlaubt sein

Kazan nimmt in Rom zum siebten Mal in Serie am Final Four der Königsklasse teil. "Wir gehen als krasser Außenseiter in dieses Halbfinale. Wenn wir zehnmal gegen Kazan spielen, dann ziehen wir neunmal den Kürzeren" blickt Manager Kaweh Niroomand realistisch auf das Halbfinale am Samstag ab 16:30 Uhr. "Aber einmal, in einem Spiel könnte eine Überraschung ja drin sein, unter besonderen Umständen. Wir spielen uns vielleicht in einen Rausch und die Russen haben Probleme mit dem Druck." Ein bisschen Träumen muss erlaubt sein. Die Berliner Hoffnungen ruhen auf der Außenseiterrolle. In der haben sie sich in der bisherigen Champions League Saison sehr wohl gefühlt. So gelangen Siege gegen die Favoriten von Dynamo Moskau, Istanbul, Rzeszow oder Civitanova. In all diesen Partien wuchsen die Berliner über sich hinaus und beeindruckten mit tollem Volleyball.

Finanziell lohnt es nicht

"Wir fahren dahin, um uns teuer zu verkaufen", gibt Niroomand das Ziel für das Wochenende vor. Doch finanziell lohnt sich die Teilnahme der BR Volleys am Finale der vier besten Klubmannschaften Europas nicht. "Das ist das Paradoxe an unserer Sportart. Im Fußball hätte ich mit dem Champions League Halbfinale die finanzielle Zukunft meines Klubs auf Jahre gesichert. Nun müssen wir schauen, dass wir mit einer schwarzen Null aus dieser Reise herauskommen", so Niroomand. Es geht also vor allem um den guten Ruf der Hauptstadt-Volleyballer und es geht um Medaillen. "Wir haben das in der Mannschaft geklärt. Wir wollen nicht mit zwei Niederlagen nach Hause kommen", sagt Berlins Zuspieler Sebastian Kühner. "Eine Medaille wollen wir schon holen." Das bedeutet - die BR Volleys wollen mindesten Dritter werden. Ein ehrgeiziges Ziel, für das die Berliner den Verlierer aus dem zweiten Halbfinale bezwingen müssten. Dort treffen mit Gastgeber Perugia und Civitanova zwei italienische Mannschaften aufeinander.

Erfolg von 2015 wiederholen

2015 ist den Berliner schon einmal das Kunststück gelungen, drittbeste Vereinsmannschaft Europas zu werden. Beim Final Four in Berlin waren sie als Ausrichter automatisch qualifiziert. Im Halbfinale scheiterten die Berliner damals schon an Zenit Kazan, bezwangen dann aber überraschend das polnische Topteam Belchatow. Das Gefühl, bei einem Final Four auf dem Treppchen zu stehen, kennt der Hauptstadtclub also. "Am Ende des Turniers da oben mit auf dem Podest zu stehen und nicht als Vierter daneben, das wäre schon sehr schön", so Niroomand. "Das ist Anreiz genug, um sich diesen Platz hart zu erkämpfen."



Mit viel Vorfreude ist der 28-köpfige Tross nach Rom aufgebrochen. Unterstützt werden die Berliner beim Abenteuer in der italienischen Hauptstadt von etwa 150 Fans. "So ein großes Turnier erlebt man nicht oft in seiner Sportkarriere", sagt Sebastian Kühner voller Vorfreude. Kapitän Robert Kromm will das Final Four in Rom deshalb "genießen und sportlich eine gute Leistung zeigen". Eigentlich haben die Berliner nämlich das zweite Finalspiel der Volleyball Bundesliga bereits im Kopf. Dort liegen sie nach einem schwachen 0:3 in Friedrichshafen mit 0:1 in der Finalserie zurück. In Rom soll es deshalb neben einer Medaille vor allem Selbstvertrauen geben. Ein Ausrufezeichen im europäischen Volleyball ist den Berlinern jedenfalls mit der Final Four Teilnahme schon einmal gelungen.