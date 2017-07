Audio: Inforadio | 12.04.2017 | Jakob Rüger

BR Volleys treffen auf Dynamo Moskau - Zwei Wege führen nach Rom

12.04.17 | 11:30 Uhr

Die BR Volleys haben es schon unter die besten sechs Clubs in Europa geschafft. Doch nach dem Heimsieg gegen Dynamo Moskau wollen sie mehr. Zum ersten Mal können sich die Berliner für das "Final Four"-Turnier der Champions League qualifizieren. Von Jakob Rüger

"Viele Wege führen nach Rom", heißt es in einem gebräuchlichen Sprichwort. Für die BR Volleys gibt es nach dem überraschenden 3:2-Heimsieg gegen Dynamo Moskau aber nur zwei Wege in die italienische Hauptstadt: Entweder die Berliner gewinnen den letzten Satz des Spiels - oder den "Golden Set". Im ersten Fall würde schon ein knappes 3:2 reichen, um das Ticket nach Rom zum "Final Four" zu lösen. Der andere Weg, bei einer 2:3-Niederlage, wäre schwieriger, denn dann würde es zum "Golden Set", einem Entscheidungssatz kommen, den die Berliner dann nach einem langen Kräfte raubenden Spiel gewinnen müssten. "Letztes Jahr war ich mal in Rom. Ich möchte dort wieder hin", sagte Diagonalangreifer Paul Carroll nach dem Hinspielsieg und meinte damit sicherlich keine Reise zum Sightseeing.

Berliner Annahme unter Dauerbeschuss

Dynamo Moskau ist allerdings nicht irgendein Gegner. Das russische Topteam gehört seit Jahren zu den besten Mannschaften Europas, auch wenn ihnen der ganz große Triumph in der Champions League bislang verwehrt geblieben ist. "Dynamo hat die halbe russische Nationalmannschaft in seinen Reihen, und diese zählt bekanntermaßen zu den besten der Welt", warnt Volleys Trainer Roberto Serniotti auch nach dem Hinspielsieg vor zu viel Euphorie. In der heimischen Max-Schmeling Halle lagen die Berliner bereits mit 0:2 zurück. Doch eine enorme Kraftanstrengung und das Berliner Publikum sorgten für eines der spektakulärsten Comebacks der Vereinsgeschichte. Am Ende stand ein umjubelter 3:2 Heimsieg. Dem Team um Kapitän Robert Kromm war es gelungen, "in die Köpfe der Russen zu kommen". Genau das muss den BR Volleys auch im Rückspiel gelingen. Dabei gilt es vor allem zwei Akteure der russischen Star-Mannschaft im Auge zu behalten. Diagonalangreifer Konstantin Bakun ist bekannt für seine knallharten Aufschläge und präzisen Schmetterbälle. Bedient wird er dabei am Netz von den präzisen Pässen des Weltklasse-Zuspielers Sergei Grankin. Beide gelten als Motor des Dynamo-Spiels. "Unsere Annahme wird wohl wieder unter Dauerbeschuss stehen", weiß Ruben Schott, "dieser Gegner ist so erfahren und abgezockt, wir müssen absolut an unserem Limit spielen." Dazu gilt es, auf die traditionell starke russische Blockabwehr zu achten.

Moskau kann mit Druck schlecht umgehen

Dynamo hat sich in dieser Saison als extrem heimstark erwiesen. Die Mannschaft von Trainer Yury Marichev ging bisher in lediglich einem Champions-League-Heimspiel als Verlierer vom Parkett - gegen den polnischen Meister Zaksa Kedzierzin-Kozle hieß es am Ende 1:3. Auf dem Papier spricht also nicht viel für die BR Volleys. Die Rollen sind klar verteilt, doch das war auch im Hinspiel schon der Fall. "Moskau hat sicherlich einen enormen Druck. Der Verein wird vom Team erwarten, dass es uns schlägt", sagt Robert Kromm - und mit Druck sind die Russen beim Hinspiel nicht zurechtgekommen: "Wir müssen schauen, dass wir locker aufspielen und dass wir einen guten Tag erwischen, um sie auswärts erneut zu schlagen." Dabei haben die BR Volleys in Moskau nichts zu verlieren. "Dass wir unter den besten sechs in Europa sind und das Hinspiel gegen Moskau gewonnen haben, ist schon ein Riesen-Erfolg", so Manager Kaweh Niroomand.

Volleys-Manager Niroomad hält sich in der Trainerfrage noch zurück

Trainerdiskussion belastet Berliner

Eigentlich könnte bei den Berlinern also alles in bester Ordnung sein vor dem wichtigen Spiel in Moskau, doch es herrscht Unruhe im Umfeld. Trainer Serniotti forderte zuletzt Planungssicherheit, was seinen im Sommer auslaufenden Vertrag angeht. Angeblich hat der Erfolgscoach der letztjährigen Triplesaison ein Angebot aus Polen vorliegen. Doch Manager Niroomand verweist auf den Sommer. Erst nach dem Saisonende möchte man über die sportliche Zukunft des Trainers sprechen. Die Verteidigung des deutschen Meistertitels gilt dabei als richtungsweisend. Aus dem Umfeld der Mannschaft ist zu hören, dass die Beziehung zu dem zum Rückzug neigenden und teils eigenwilligen Trainer nicht unbedingt einfach ist. Könnte das die mannschaftliche Geschlossenheit des Teams stören? "Das spielt keine Rolle, die Mannschaft ist in sich genügend gefestigt", gibt sich Niroomand vor der Reise nach Moskau gelassen.

Mannschaft will unbedingt nach Rom

Mit einer unerwarteten Qualifikation für das "Final Four" könnte Serniotti noch einmal Werbung in eigener Sache machen. Sowohl, was eine Vertragsverlängerung in Berlin angeht, als auch mögliche Vertragsangebote anderer Vereine. Die Mannschaft hat jedenfalls für das Rückspiel ein klares Ziel. "Wir wollen unbedingt nach Rom. Das ist der große Traum, das ist das große Ziel. Da wollen alle aus der Mannschaft unbedingt hin, und deshalb werden in Moskau alles in die Waagschale werfen", sagt Ruben Schott. Robert Kromm ergänzt: "Wir dürfen nicht rumlaufen wie die kleinen Buben, die gegen die Großen spielen. Wir brauchen die richtige Körpersprache." Das heißt: keine Angst vor dem großen Gegner und selbstbewusst auftreten. Exakt drei Sätze trennen die BR Volleys noch vom Meilenstein "Final Four" der Champions League.