Der Sound seines Lebens spielt in der Boxhalle. Unzählige Stunden hat Ulli Wegner "auf der Halle" verbracht, wie die Boxer sagen. Vor 75 Jahren in Stettin geboren, wuchs er in Vorpommern auf und lebt heute in Berlin. Wegners erste große Liebe gehörte dem Fußball. Zum Faustkampf kam der gelernte Maschinenschlosser erst später als Marinesoldat.

Bis heute wird sein Beharren auf die Fortführung des Kampfes diskutiert, den Arthur Abraham mit gebrochenem Kiefer durchstand. Na klar, sei es anfangs schmerzhaft gewesen, so der Box-Trainer, "aber über diese Grenze musste ich ihn bringen. Und ich hab es geschafft. Sagen wir es mal so, der Wegner ist auf dem Seil gegangen."

Ein gelungener Balanceakt: Privat ist der John Wayne-, Elvis- und Andrea Berg-Fan in zweiter Ehe mit der Lehrerin Margret verheiratet, die er bei einer Tanzveranstaltung auf Rügen ansprach und bat, die Schuhe auszuziehen, damit sie ihn nicht überragte. Hat sie gemacht: "Und da habe ich gewusst, die Frau lohnt, sie zu heiraten."

Den Geburtstag feiert der Jubilar nicht etwa in seinem Haus in Berlin-Tegel oder wie von seiner Frau geplant in Warnemünde, sondern in Sofia. Dort boxt am Wochenende der von ihm betreute Schwergewichtler Kubrat Pulev. So ist er, ans Aufhören mag Wegner nicht denken: "Macht doch Spaß, wunderbar."

Der ewige Ulli, mit zwei LL übrigens, darauf legt er Wert. Kaum vorstellbar, vor allem nicht am Tage seines 75. Geburtstags, dass Wegner irgendwann mal nicht mehr "auf der Halle" sein könnte.