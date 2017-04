Fussballgegner Berlin Freitag, 28.04.2017 | 20:57 Uhr

Warum geht man gegen diese "Fans" nicht viel härter vor? Wer sich so daneben benimmt, sollte mit schmerzhafdten Konsequenzen rechnen müssen. Also, nixmit Kuscheldeeskalation. Diese Krwallbrüder sollten den guten alten Gummiknüppel und Elektroschocker zu spüren bekommen. Beim Abtransport ins Krankenhaus sollte man sicjh alle Zeit der Welt nehmen. Und als erstes sollten die spätestens in der Kinik,wenn nicht schon vorher, ne Beruhigungsspritze bekommen.

Nur so lernen diese Leute das nicht jeder machen kann was er will. Strafverfahren und die Kosten des Polizeieinsatzes natürlich sowieso.