Das DFB-Pokalfinale soll auch in Zukunft alljährlich in Berlin ausgetragen werden. Das hat Reinhard Grindel, Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), am Dienstag bekräftigt. "Das DFB-Pokalfinale an einem festen Ort, nämlich in Berlin, auszutragen, ist eine tolle Erfolgsgeschichte, es ist zu einer eigenen Marke geworden", schrieb Grindel am Dienstag auf seiner Facebookseite. Das Berliner Olympiastadion sei "als deutsches Wembley längst ein Mythos", so Grindel.

Damit hat sich der DFB-Präsident gegen einen Vorstoß des neuen Vorstandsvorsitzenden von

Adidas, Kasper Rørsted, gestellt. Der Däne, dessen Unternehmen auch Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft ist, hatte die Idee ins Spiel gebracht, dass deutsche Pokalfinale nach China zu verlegen.