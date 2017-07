Energie Cottbus gegen SV Babelsberg - Hochbrisantes Derby – auch ohne sportliche Relevanz

26.04.17 | 16:48 Uhr

Sowohl für den SV Babelsberg wie für Energie Cottbus ist die Saison praktisch gelaufen. Doch im Brandenburg-Derby der beiden Teams am Freitag steckt jede Menge Zündstoff. Nicht nur auf dem Rasen. Von Andreas Friebel

Zuschauer, die aus Angst vor pöbelnden Fans das Stadion verlassen; Schmähgesänge gegen den SV Babelsberg; vereinzelte "Juden"-Rufe und Personen, die den Hitlergruß zeigen - all das ist geschehen beim Hinspiel zwischen Cottbus und Babelsberg. Mehr als 100 Randalierer hatten Mitte November 2016 während des Brandenburg-Derbys für zahlreiche Eklats gesorgt. Am Freitag (18 Uhr) stehen sich beide Mannschaften erneut gegenüber. Dass es zwischen beiden Fangruppen derartige Spannungen gibt, liegt in der Fankultur. Während der Kern der Anhängerschaft der Babelsberger eher dem linken Spektrum zuzuordnen ist, kämpfen die Lausitzer seit Jahren gegen rechte Tendenzen in der Ultra-Szene. Immer wieder gab es auch in der jüngeren Vergangenheit Vorfälle mit rechtsradikalen Hintergründen. Aufgrund dieser Tatsache ist das Duell zwischen Babelsberg und Cottbus als Hochsicherheitsspiel eingestuft worden. Polizei und Sicherheitsdienst wurden deshalb aufgestockt.

Appell von Trainer Wollitz für ein friedliches Spiel

Damit es im Karl-Liebknecht-Stadion nicht zu ähnlichen Szenen wie beim Hinspiel kommt, haben beide Vereine in einer gemeinsamen Erklärung am Mittwoch zu einem friedlichen Derby aufgerufen. "Diese Botschaft gebe ich gern weiter", betonte Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz. In den vergangenen Wochen sei es verdächtig ruhig gewesen. Deswegen sein Appell: "Bitte nicht. Wir nehmen dadurch Schaden. Gerade auch für unsere Zukunft. Wenn wieder etwas passiert, überlegen sich Familien mit ihren Kindern oder Sponsoren, ob sie noch zu uns zum Fußball kommen." Bis Mittwochnachmittag waren etwa 600 Karten für den Gästeblock verkauft. Rund 1.000 Energie-Anhänger werden bei den Babelsbergern erwartet. Insgesamt dürften etwa 5.000 Zuschauer beim Derby dabei sein.

Kaum Aussicht auf schnellen Wiederaufstieg für Cottbus

Sportlich ist das Spiel weder für den SV Babelsberg noch für Energie Cottbus relevant. Cottbus hat die Meisterschaft in der Regionalliga Nordost verpasst und die Babelsberger stehen im gesicherten Mittelfeld der Liga. Die Babelsberger verkündeten dennoch auf Facebook: Es sei ein Derby, das zeigen wird, "ob die Cottbuser ihre Chance auf den direkten Wiederaufstieg weiter am Leben erhalten können oder die Hoffnung aufgeben müssen." Allerdings tendiert die Aussicht auf den schnellen Wiederaufstieg inzwischen Richtung null Prozent. Elf Punkte hat Energie Rückstand auf Spitzenreiter Jena. In den verbleibenden vier Spielen, sind noch zwölf Punkte zu holen.

SV Babelsberg im Landespokal ausgeschieden

"Wir haben natürlich auch gelesen, wie wichtig Babelsberg dieses Derby ist. Sie wollen zeigen, dass sie die beste Fußball-Mannschaft in Brandenburg sind. Allerdings ist die Entscheidung aus meiner Sicht bereits gefallen", so Claus-Dieter Wollitz. Er spielt damit auf die Tatsache an, dass die Babelsberger Cottbus punktemäßig nicht mehr einholen können. Außerdem steht Energie auch im Landespokalfinale - im Gegensatz zum SV Babelsberg, der bereits im Achtelfinale ausschieden ist. Trotzdem werden die Lausitzer mehr zeigen müssen, als zuletzt beim 1:1 gegen Herthas Amateure. "Wir wissen, dass das für Babelsberg das Spiel der Saison wird. Und für uns gilt, dass ich demnächst nicht mit dem Vorwurf in die Sommerpause gehen will, wir hätten zum Ende der Saison nicht mehr alles gegeben", so der Cottbuser Trainer. Auch auf dem Rasen steckt also viel Brisanz in diesem Brandenburg-Derby, bei dem es sportlich um praktisch nichts mehr geht.