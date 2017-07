Energie gegen Berliner AK - Cottbus hofft und kämpft weiter um den Spitzenplatz

18.04.17 | 14:01 Uhr

Sechs Spieltage vor dem Saisonende trennen den Tabellenzweiten Energie Cottbus noch sieben Punkte von Spitzenreiter Jena. Doch noch will der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz die Jagd auf den Tabellenersten nicht aufgeben. Von Andreas Friebel

Von wegen frohe Ostern! Bei Energie Cottbus war in diesem Jahr nicht viel Zeit für die Eiersuche. Nach dem 6:1 gegen Neustrelitz haben die Lausitzer das gesamte Osterwochenende durchtrainiert. Die Zügel locker zu lassen ist nicht das Ding von Trainer Claus-Dieter Wollitz. "Nur wer bis zum Schluss alles gibt, wird am Ende auch belohnt werden", so der Ansatz des Coaches. Ob es diese Belohnung aber schon in dieser Saison geben wird, ist schwer vorherzusagen. Auch Spitzenreiter Jena gibt weiter Vollgas und gewann sein Spiel in Nordhausen mit 4:2. Es bleibt also bei sieben Punkten Differenz.

Fernduell mit Carl Zeiss Jena

Am Mittwoch liefern sich Energie Cottbus und Carl Zeiss Jena also erneut ein Fernduell. Während die Thüringer zu Hause gegen den FC Oberlausitz spielen, sind die Lausitzer zeitgleich beim Berliner AK zu Gast (Anpfiff 18 Uhr). "Ich gehe mal davon aus, dass der Berliner AK gegen uns seine beste Saisonleistung abliefert", orakelt Wollitz vorab - und spielt damit auf die Tatsache an, dass gerade gegen Energie so ziemlich alle Teams in der Regionalliga Nordost zur Höchstform auflaufen. Hoch motiviert sind diese Mannschaften aber nicht immer. Dafür ist auch der Berliner AK ein gutes Beispiel. Seit es Mitte März eine 1:3-Niederlage im Topspiel gegen Jena gab und damit die Hoffnungen auf Platz 1 schwanden, gewann die Mannschaft von Trainer Abu Njie in sechs Spielen nur noch zwei Mal.

Energie will Ravanche gegen AK Berlin

Die Saison ist für den Tabellenvierten also praktisch gelaufen. Für Energie hingegen noch nicht. "Bei der Drei-Punkte-Regel wäre es Wahnsinn, jetzt schon aufzugeben. Jeder kann mal Unentschieden spielen oder verlieren", so Wollitz. Beim Stichwort Verlieren fällt dem Cottbuser Trainer fast schon zwangsläufig das Hinspiel gegen den Berliner Athletik-Klub an. Da gewann der BAK überraschend mit 2:1 in der Lausitz. Nach 0:1-Rückstand drehten Hasan Pepic und Miroslav Slavov die Partie in der Schlussviertelstunde. Energie will nunRevanche nehmen.

Parole des Trainers: Alle Spiele gewinnen!

Nebenbei hofft man auf den FC Oberlausitz, der in Jena zu Gast ist. "Es wäre wichtig, dass auch andere Mannschaften alle Patronen raushauen, wie sie es gegen uns auch tun", wünscht sich Claus-Dieter Wollitz. Gleichzeitig hat er ein ehrgeiziges Ziel an seine Mannschaft herausgegeben: Bis Saisonende sollen alle Spiele gewonnen werden. Nur so kann wohl Jena noch eingeholt werden.