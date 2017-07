Bild: imago sportfotodienst

Nach Sieg gegen Jena - Energie will auch gegen Fürstenwalde auftrumpfen

07.04.17 | 13:40 Uhr

Nach der Gala-Vorstellung gegen Spitzenreiter Jena ist Energie Cottbus zurück im Liga-Alltag: Statt 13.000 Fans werden beim Spiel gegen Fürstenwalde am Sonntag nur etwa 1.500 den Kampf um die Spitze der Regionalliga verfolgen. Spannend dürfte es trotzdem werden. Von Andreas Friebel

Wie gut kann Energie Cottbus von Kür auf Pflicht umschalten? Diese Frage stellt sich vor dem Auswärtsspiel gegen Fürstenwalde (Sonntag, 14 Uhr) nicht nur der Trainer der Lausitzer, Claus-Dieter Wollitz. Am vergangenen Sonntag verkürzte seine Mannschaft den Abstand auf Tabellenführer Jena auf fünf Punkte. Angetrieben von 13.000 Fans im Stadion der Freundschaft ließ sich Cottbus auch vom frühen 0:1 nicht umwerfen. Am Ende stand ein 3:1-Sieg. "Gegen Jena herrschte Zweitliga-Atmosphäre im Stadion. Ich bin stolz auf das, was unsere Fans und mein Team geleistet haben", so Wollitz am Freitag auf der wöchentlichen Pressekonferenz der Lausitzer.

Hintergrund imago/Aswendt Ausschreitungen in Bautzen - Energie Cottbus lässt Fans für Randale zahlen Finanziell geht es Energie Cottbus nicht so richtig gut. Das liegt auch daran, dass der Verein in den letzten Jahren zehntausende Euro wegen randalierender Fans bezahlen musste. Das soll sich jetzt ändern - für eine weitere Fangruppierung gibt es außerdem drastische Strafen.



Folgt auf die Sause der Kater?

Zugleich warnt er aber auch sein Team vor den "Tücken" des Fußballs. "In der Champions League schlägt Borussia Dortmund Real Madrid. Drei Tage später verliert der BVB dann gegen Darmstadt. Oder letzte Woche: Wer hatte gedacht, dass Union Berlin als Aufstiegsanwärter gegen Abstiegskandidat Aue verliert?", fragt Wollitz und spielt auf die Gefahr an, dass am Sonntag nach der Sause gegen Jena der Kater gegen Fürstenwalde folgen könnte.



Zwei Mal standen sich Cottbus und Fürstenwalde in dieser Saison schon gegenüber. Im Landespokal gewannen die Lausitzer klar mit 3:0. In der Liga gab es nur ein knappes 1:0 für das Team von Claus-Dieter Wollitz. Seit den beiden Spielen hat Union Fürstenwalde aber den Trainer gewechselt. Im Januar kehrte Matthias Maucksch nach Fürstenwalde zurück. "Seitdem hat sich die Mannschaft stabilisiert", so Wollitz.



In den acht Partien unter dem ehemaligen Dynamo Dresden-Trainer und Spieler feierte man in acht Partien immerhin vier Siege. Allerdings gab es im letzten Heimspiel, vor zwei Wochen, auch ein bitteres 0:6 gegen Auerbach.

"Wir müssen gewinnen"

"Auch wenn wir vor dem Gegner großen Respekt haben, wollen wir und müssen wir gewinnen. Nur so können wir im Fernduell gegen Jena weiter Druck machen", sagt Claus-Dieter Wollitz. Dass beide Teams fünf Punkte trennen, liegt in erster Linie am verpatzten Saisonstart der Cottbuser. Während die Thüringer in den ersten fünf Spielen fünf Mal gewannen, gelang Energie nur ein Sieg. "Spielerisch haben wir am letzten Sonntag gezeigt, dass wir mehr als mithalten können. Und Jena weiß nun sicher, dass wir nicht locker lassen werden und sie sich keinen Fehler mehr erlauben dürfen", sagt der Cottbuser Trainer. Während die Lausitzer in Fürstenwalde zu Gast sind, spielt der Spitzenreiter zeitgleich zu Hause gegen Luckenwalde.



Im Fernduell der beiden Topteams der Regionalliga Nordost, muss Cottbus auf Joshua Putze und José Matuwila verzichten. Beide sind gelbgesperrt. Die beiden Youngster Malte Karbstein und Paul Gehrmann sollen die Lücke schließen. "Ich glaube, beide bekommen das gut hin", so Wollitz, der darauf hofft, dass seine Mannschaft nach der Kür gegen Jena, auch die Pflichtaufgabe Union Fürstenwalde löst.

