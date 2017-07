Energie Cottbus will an Jena dranbleiben

Sichtlich mitgenommen und nachdenklich wirkt der Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz vor dem Heimspiel am Donnerstag gegen Neustrelitz (19.00 Uhr). Statt auf der Zielgeraden der Fußball-Regionalliga den Druck auf Tabellenführer Jena zu erhöhen, ist nach der Punkteteilung in Fürstenwalde der Abstand auf sieben Punkte gewachsen. "Wir haben eine gute Chance liegengelassen. Ich kann gut nachvollziehen, dass die Stimmung in Jena in dieser Woche gut ist“, so Wollitz mit Blick auf das 1:1 gegen Fürstenwalde am vergangenen Sonntag.