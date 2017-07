Audio: Antenne Brandenburg | 20.04.2017 | Gespräch mit Andreas Friebel

Aufstieg unwahrscheinlich - Cottbus intensiviert Personalplanungen für die vierte Liga

21.04.17 | 15:42 Uhr

Nur noch Berufsoptimisten glauben daran, dass Energie Cottbus ernsthaft eine Chance hat, Spitzenreiter Jena noch abzufangen. Da der Aufstieg wohl ausfällt, denkt der Fußballklub über den Kader für eine weitere Regionalliga-Saison nach. Von Andreas Friebel

Nach dem 1:1 von Energie Cottbus beim Berliner AK und dem zeitgleichen Sieg von Carl Zeiss Jena ist der Rückstand der Lausitzer zu Tabellenführer Jena auf neun Punkte gewachsen. Bei noch fünf ausstehenden Partien müsste schon ein Fußballwunder geschehen, dass sich Jena den Aufstieg in die dritte Liga noch nehmen lässt. Auch in Cottbus musste Trainer Claus-Dieter Wollitz dieser Tatsache ins Auge sehen. Deshalb werden nun die Personalplanungen für eine weitere Regionalligasaison intensiviert.

Hintergrund 1:1 beim Berliner AK 07 - Cottbus nun neun Punkte hinter Jena Energie Cottbus muss den Wiederaufstieg in die 3. Liga wohl abhaken. Am Mittwoch spielten die Lausitzer 1:1 beim Berliner AK 07, während Carl Zeiss Jena die Tabellenführung mit einem 3:1 gegen den FC Oberlausitz ausbaute.

Für Claus-Dieter Wollitz ist klar, dass er trotz der praktischen Entscheidung im Kampf um die Regionalliga-Meisterschaft mit Cottbus bis Saisonende weiter Gas geben will. "Nur wer in jedem Spiel alles gibt, wird am Ende belohnt. Wir werden bis Saisonende bezahlt, also müssen wir bis dahin auch Leistung bringen", so der Energie-Coach. Und deshalb will er am Sonntag, im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC (Anpfiff 13.30 Uhr), auch keine Experimente. Darüber gibt es aber lobende Worte vom Cottbuser Trainer, der sehr angetan ist, wie in Berlin "junge Spieler entwickelt werden und ihre Chance auch schon in der Bundesliga bekommen haben".

"Entschlossenheit vor dem Tor fehlt"

Aber noch etwas beschäftigt Wollitz in diesen Tagen: Wie sieht der Kader in der neuen Saison aus? "Das 1:1 beim Berliner AK hat gezeigt, dass uns Entschlossenheit vor dem Tor fehlt. Das gilt aber nicht nur für die Stürmer, sondern auch für das Mittelfeld." Auf diesen Positionen soll in der neuen Spielzeit etwas verändert werden. Allerdings nur punktuell. "Wir haben in unserem aktuellen Kader die Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen. Da ist noch Luft nach oben", so Wollitz.

Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz

Gesuchte Spieler "nicht ganz billig"

Auf der Pressekonferenz am Freitag spricht der Cottbuser Trainer aber auch von einer Art Schattenmannschaft, die er im Kopf hat mit Blick auf die neue Saison. "Wir brauchen Spieler mit Qualität und Entwicklungspotential. Die sind aber nicht ganz billig." Und höchstwahrscheinlich stehen die Wunschkandidaten auch im Focus von anderen Klubs. Die Finanzen werden also auch in diesem Sommer bei Energie Cottbus im Focus stehen. Präsident Michael Wahlich hat gegenüber seinem Trainer schon deutlich gemacht, dass das Budget für die neue Saison kaum wachsen wird. Denn aktuell haben die Lausitzer Schulden im siebenstelligen Bereich, die zwar in dieser Saison reduziert wurden, aber längst noch nicht abgetragen sind. Dazu kommt das Stadion der Freundschaft, das vom Klub selbst betrieben wird und einen Teil des Etats "auffrisst".

Energie-Präsident Michael Wahlich

Mamba möchte mehr

Und dann wird auch das Prämiensystem der Cottbuser verändert werden. In der aktuellen Saison gab es Prämien nur, wenn die Mannschaft auf dem ersten Tabellenplatz steht. Energie war in dieser Spielzeit aber nie Erster. Noch einmal wird sich das Team auf eine solche Regelung nicht einlassen. Zumindest soll es auch für den zweiten Platz Siegprämien geben. Auch das kostet Geld und muss in die Planung eingerechnet werden. Deshalb verhandeln die Cottbuser mit aktuellen und künftigen Spielern hart. Deutlich wird das im Fall von Streli Mamba. Der hat in seinem Vertrag eine Option auf Verlängerung, die Cottbus bis zum 30. April ziehen will. Mamba und sein Berater stehen auf dem Standpunkt, dass diese Klausel nur beim Aufstieg greift. Denn der Stürmer hatte letzten Sommer für wenig Geld unterschrieben und will gern mehr haben. Cottbus lehnt das ab, auch weil er nur drei Tore erzielt hat. Eine Option bleibt aber noch, die Vereinskasse aufzubessern. Gewinnt Energie am 25. Mai das Landespokal-Finale gegen Luckenwalde, wäre man im lukrativen DFB-Pokal. "Den Plan hat Luckenwalde aber auch", sagt Wollitz, vor dem nicht ganz einfache Verhandlungswochen liegen.