Inzwischen ist eSport auch in Deutschland ein dickes Ding und hat viele Fans. Das Spiel "League of Legends" zieht besonders viele Gamer vor die Bildschirme. Und weil darunter nicht nur Profis sind, gibt es den 1. Berliner eSport-Club e.V. - ein eSportverein für Amateurspieler.

Der US- Spielentwickler Riot Games hat rund um "League of Legends" eine hoch professionelle Liga gegründet, an deren Ende jährlich ein Weltmeister gekürt wird. Es geht hier um Hochglanzübertragungen im Internet und Turniere in ausverkauften Fußballstadien mit Preisgeldern in Millionenhöhe. Vor allem im ostasiatischen Raum ist die eSport-Entwicklung weit fortgeschritten. Bei den Asienspielen 2022 wird eSport sogar offizielle Disziplin sein. Das gab das Asiatische Olympische Komitee bekannt. Doch auch in Europa entwickelt sich das professionelle Gaming rasant.

Ortsbesuch in Berlin-Adlershof. Es herrscht eine ausgelassene Stimmung im Fernsehstudio. An einem Sonntagnachmittag sind um die 100 Jungen zwischen 15 und 20 Jahren gekommen, aber auch ein paar weibliche Zuschauer sind im Publikum. Sie wollen eine Ligapartie des Fantasy-Rollenspiels "League of Legends" sehen. Dabei treten fünf Spieler gemeinsam gegen ein anderes Fünfer-Team an. Jeder Spieler kontrolliert dabei eine vorher ausgewählte Spielfigur, die individuelle Zauberkräfte besitzt. Ziel ist es, die gegnerische Basis zu zerstören.

Disziplin ist wichtig, wenn das Hobby zum Beruf wird für die gerade einmal 18-Jährigen. Dafür verdienen sie etwa 10.000 Euro im Monat plus Turnierprämien. Das Splyce-Team verfügt pro Saison über einen Etat im unteren siebenstelligen Bereich. Finanziert durch Merchandising, Preisgelder und Sponsoren. Der digitale Spielemarkt boomt und setzt weltweit Milliarden um. In Deutschland erwirtschaftete eSport im vergangenen Jahr 50 Millionen Euro, eine Größenordnung wie bei der Deutschen Eishockey Liga oder der Basketball Bundesliga. Für 2020 rechnet man mit fast 150 Millionen Euro. Zahlen, die für Sponsoren interessant sind und auch Fußballvereine neugierig machen.

Heimat für Spieler und Trainer sind sogenannte Gaming-Wohnungen. Das Team Splyce hat für sein "League of Legends"-Team eine Unterkunft in Berlin-Charlottenburg angemietet. "Es ist einfacher dadurch die jungen Spieler an einen festen Tagesablauf zu gewöhnen", erzählt Splyce-Teammanger Hans Christian Dürr bei einer Führung. "Wir wollen, dass die Spieler wie beim richtigen Sport auch eine feste Tagesstruktur haben. Und wir können Einfluss auf die Ernährung und die Fitness der Spieler nehmen. Wir spielen in der LCS, der höchsten Liga in Europa, da müssen die Jungs fit sein um erfolgreich zu spielen." Das Bild vom übergewichtigen Computer-Nerd ist also längst nicht mehr aktuell.

Schalke 04 hat sein eigenes "League of Legends"-Team. Die Spieler treten mit dem Wappen des Erstligisten auf. Der VFL Wolfsburg hat mit Bendikt Salzer einen der besten Spieler der Fußballsimulation Fifa verpflichtet. Salzer zockt nun im VFL Trikot in der virtuellen Bundesliga. "Interessant ist für uns, dass es eine riesige Zielgruppe gibt, die sehr jung ist", erklärt Wolfsburgs Geschäftsführer Thomas Röttgermann den eSport-Einstieg. "Sicher wollen wir auch Geld verdienen mit Sponsoring rund um den eSport. Aber das wird nicht annähernd in einer relevanten Größenordnung sein, dass es von Interesse ist. Es geht um die Positionierung." In Zukunft wird also kein Transfer in der realen Welt durch Einnahmen vom eSport finanziert.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke kann mit dem eSport-Einstieg der Konkurrenz nichts anfangen. Auf der Mitgliederversammlung der Borussia sagte er: "Das ist vielleicht modern. Ich finde das komplett scheiße. Es hat sich in der Vergangenheit bewährt, dass wir nicht alles das machen, was der FC Schalke 04 macht." Ein kleiner Seitenhieb in Richtung des blau-weißen Rivalen. Andere Bundesligisten wie Hertha BSC oder der FC Bayern München beobachten die Entwicklung des eSport genau, sehen allerdings noch keinen Vorteil in einem Einstieg.

Sollte sich die Gaming-Branche in den nächsten Jahren allerdings wirtschaftlich so entwickeln wie prognostiziert, dann könnte eSport international auf lange Sicht ein Konkurrent für König Fußball werden. Die Branche entwickelt sich jedenfalls enorm und ist längst zu einem Massenphänomen bei Jugendlichen geworden.